Yemeksepeti'nin Tasarımı Değişti: Banabi'nin İsmi Değişti!

Çevrimiçi sipariş platformu Yemeksepeti, bugün kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunacak değişikliğin ilk adımını attı. İnternet sitesinin tasarımını yenileyen platform, Banabi hizmetinin de ismini değiştirdi.

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi sipariş platformlarından Yemeksepeti, yeni bir değişim süreci içine giriş yaptı. Bugün Yemeksepeti’nin internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar yepyeni bir tasarımla birlikte karşılaştı. Bununla birlikte Yemeksepeti’nin market alışverişi yapmanızı sağlayan hizmeti Banabi’nin ismi ve logosu değiştirildi.

Yemeksepeti’nin internet sitesi, daha önceki tasarımlara hiç benzemeyen şekilde yeniden tasarlandı. Önceki tasarımlara göre çok daha sade ve kullanıcı odaklı geliştirilen internet sitesinde restoranlar, menüler ve kampanyalar birbirinden daha ayırt edilebilir şekilde kullanıcılara listelenmeye başladı. Yemeksepeti’nin yeni tasarımıyla oluşan deneyim şu şekilde oldu:

Yemeksepeti yeni deneyimi:

Anasayfa:

Restoran listesi:

Menü listesi ve restoran sayfası:

Yemeksepeti Banabi’nin yeni ismi ‘Yemeksepeti Market’ oldu:

Yeni deneyimle birlikte Yemeksepeti, Banabi hizmetinin ismini de ‘Market’ olarak değiştirdi. Yemeksepeti Market’i kullanmak isteyen kullanıcılar, anasayfada en üstte ‘Market’ sekmesine tıklayarak Yemeksepeti Market’e ulaşabiliyorlar. Yemeksepeti Market’in yeni logosu ve deneyimi de şu şekilde:

Yemeksepeti Market mobil uygulamada yakında değişiyor:

Yemeksepeti Banabi logosunun Yemeksepeti Market olarak değişiminin 11 Mayıs’ta Android uygulamasına, 15 Mayıs’ta da iOS uygulamasına yansıyacağı açıklandı. Yemeksepeti'nin söz konusu değişimi 24 Mayıs’ta tüm platformlarda tamamlamış olacak.