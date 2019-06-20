Erkek Örümcekler, Aşk İçin Hayatlarını Tehlikeye Atıyor

Çiftleşmek ve kendisine uygun bir partner bulmak isteyen erkek kurt örümcekleri, bu uğurda hayatlarını tehlikeye atıyor.

Cincinnati Üniversitesi’nde biyolog George Uetz, Alma Koleji’nden meslektaşı Dave Clark ve Minnesote Üniversitesi araştırmacısı Tricia Rubi ile birlikte mavi alakargaları kullanarak kurt örümceklerinin ölçüsüz kur danslarının, onları kuşlar ve diğer yırtıcılar için kolay hedef hâline getirdiğini kanıtladı.

Behavioural Processes dergisinde yayınlanan araştırma için Rubi, elindeki mavi alakarga kolonisini ekranda görülen kurt örümceklerini gagalamaları için eğitti. Mavi alakargalara yerdeki düz bir ekranda gösterilen erkek kurt örümceklerinin kur yaparken, yürürken ve sabit dururken çekilen fotoğraflarını ise Dave Clark sağladı.

Kargalar, videodaki örümcekler hareketsizken onları bulmakta zorlandı. Hareket halindeyken bulmaları biraz daha kolaylaştı ve erkek örümcekler kur hareketlerini yaparken neredeyse hiç zorlanmadan yakalayabildiler.

Uetz, durumla ilgili olarak “Kur yapma yolları yüzünden kendilerini riske atıyorlar” dedi. Uetz’in laboratuvarı da bu araştırmayı tamamlayan 'çoklu model iletişim' adında bir araştırma gerçekleştirdi. Uetz, dişi örümceklerin karınlarını yere sürttüklerinde iplerinin arkasında feromon dizisi bıraktıklarını gözlemlediklerini söyledi.

Erkek örümcekler, görsel erime girdiklerinde yaprakların üstünde zıplamaya ve bacaklarını takırdatmaya başlıyor. Bunu yapmalarının sebebi ise titreşim oluşturarak potansiyel partnerlerinin bacaklarına olan mesafeyi ölçmek. Erkek örümcekler, ayrıca dişileri cezbetmek için ön bacaklarını belli bir düzende de hareket ettiriyorlar.

Bu türün erkeklerinin tüylü ön bacakları ve gösterişli dansları; dişiye, kendilerinin sağlıklı ve formda olduklarını göstermelerinin bir yolu. Uetz, bu durumla ilgili olarak “Gösterişli kurları ve güçlü bacak tüylerini gösteren erkekler, aslında bağışıklık yeteneklerini ve genel sağlıklarını sergiliyor. Oğulları da bu özelliklere sahip olacak” dedi.

Ayrıca örümcekler, içgüdüsel olarak yırtıcı kuşlardan da korkuyor. Uetz, Clark ve Anne Lohrey tarafından geçmişte gerçekleştirilen bir araştırmada kurt örümceklerinin; mavi alakargaların, kardinal kuşlarının ya da diğer böcek yiyen kuşların sesini duyduğunda hareketsiz kaldıklarını ancak tohum yiyen kuşların seslerini duyduklarında bunu umursamadıklarını keşfetmişlerdi.

Erkek örümcekler tarafından sergilenen bu davranışın doğal seçilimle pek uyuşmadığı, en hırslı dans eden erkeklerin yakalanma ihtimalinin fazla olmasına rağmen neden nesiller boyunca bu davranışın devam ettiği soruna cevap veren Rubi, bu durumu şöyle açıkladı: “Doğal seçilim bir hayatta kalma seçilimi. Avcıların gözüne daha az çarpan örümcekler tarafından faydalanılıyor ancak cinsel seçilim, dişiler tarafından idare ediliyor ve onlar da en göze çarpan görüntüleri tercih ediyor.”

Tüm bunlar demek oluyor ki erkek kurt örümcekleri için aşkın, korkudan önce geldiği su götürmez bir gerçek. Bu koca yürekli örümcekler için son derece uygun bir şarkıyı aşağıya bırakıyoruz.