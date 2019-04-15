Yeni Hellboy Filmi Neden Vizyonda Başarısızlığa Uğradı?

Guillermo del Toro'nun kendi hayranlarını yarattığı ilk Hellboy filmlerinden yaklaşık 11 yıl sonra gelen yeni Hellboy filmi neden vizyonda hüsrana uğradı?

Guillermo del Toro’nun 15 yıl önce kamera arkasına geçtiği Hellboy filmi, bu sene yeniden çekildi. Yeni filmde yönetmenlik koltuğuna Neil Marshall otururken Stranger Things’ten tanıdığımız David Harbour da başrolde yer aldı.

Film oldukça büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve açılış haftasında sadece 12 milyon dolarlık bir gişe geliri elde edebildi. Exhibitor Relations’ın kıdemli gişe hasılatı analisti Jeff Bock filmin başarısızlığıyla ilgili olarak “Hellboy yeniden yapımının başarısızlığıyla ilgili tek bir şey söylemek gerekirse Guillermo del Toro’nun hayal gücü derim” dedi.

Del Toro’nun 2004 yılında çıkardığı Hellboy ve 2008 yılında çıkardığı Hellboy: Golden Army filmleri açılış haftalarında 23 milyon dolar ve 34,5 milyon dolarlık gişe yapmış, toplamda ise 99 milyon dolar ve 160 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmayı başarmıştı. Ayrıca bu filmlerin bütçeleri sırasıyla 66 milyon dolar ve 85 milyon dolardı.

Bunlar çok büyük gişe hasılatı başarısı olmasalar da del Toro’nun filmleri kendine bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. Ayrıca yine bir del Toro filmi olan Pasific Rim de Hellboy ile aynı kaderi paylaşmıştı. del Toro’nun arkasında olduğu ilk Pasific Rim filmi 411 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etmeyi başarırken, del Toro’nun olmadığı ikinci film Uprising, 290 milyon dolarda kalmıştı.

Hellboy karakterinin yaratıldığı Dark Horse’un kurucusu Mike Richardson, şubat ayında yaptığı bir röportajda, önceki Hellboy filminde karaktere can veren Ron Perlman’ın üçüncü film için geri dönmek istediğini ancak del Toro da dönerse bunu yapacağını söylemişti.

Richardson bu olayla ilgili olarak “Bence hem Ron hem de Guillermo birlikte kalmak istediler ancak Guillermo buna dahil olmak istemedi. Onunla, ilgilenip ilgilenmediğini görmek için birkaç kez şahsen konuştum ancak o kabul etmedi. Ron ise sadece Guillermo yönetirse bunu yapacağını söyledi” dedi.

Yeni Hellboy filminin hayal kırıklıkları sadece gişeyle de kalmadı ve film, puanlama sitelerinde de yerden yere vuruldu. 2004’teki Hellboy filmi Rotten Tomatoes’dan %81 alırken 2008’deki Golden Army filmi %86 almıştı. Yeni Hellboy filmi ise %15’te kalarak gelmiş geçmiş en düşük puanlardan bir tanesini aldı.

Filmin başarısızlığının ardında yatan bir diğer neden ise beyaz perdeye girmek için seçilen yanlış tarih oldu. Yeniden uyarlanan Hellboy, Shazam! ve Avengers: Endgame’in vizyon tarihlerinin arasında kaldı ki Shazam!, şu an için dünya genelinde 259 milyon dolarlık bir gişe geliri elde etmeyi başarmış durumda.