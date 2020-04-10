General Motors'un tamamen elektrikli yeni aracı GMC Hummer EV'de kullanacağı yeni logo ortaya çıktı. Hummer'ın yeni logosu, eski logoya daha sert bir tasarımla hareketlilik katıyor.

ABD'li otomobil üreticisi General Motors tarafından yapılan marka tescili, şirketin önümüzdeki ay karşımıza çıkaracağı tamamen elektrikli GMC Hummer aracında kullanmayı planladığı yeni logoyu ortaya çıkardı. Yeni logo, eskisiyle benzer bir çizgide olsa da küçük bir değişiklikle logoya dinamizm katılmış.

Hummer'ın yeni logosunda yine büyük harflerle, basit bir yazı tipi kullanıldı. Diğer yandan logo, eski tasarıma göre açılı bir kesime ve sert kenarlara sahip. Logoda hiçbir harfte kavisli kenar kullanılmaması, daha fütüristik bir tasarım çizgisi ortaya koyuyor. Bu açıdan, GMC Hummer EV için uygun bir logo olduğu söylenebilir.

Hummer'ın yeni logosu

GM, ocak ayının sonunda tamamen elektrikli off-road aracı GMC Hummer EV'yi tanıtmasından kısa bir süre sonra, yeni logo için 4 Şubat'ta ABD'de marka başvurusu yaptı. Tanıtımda gösterilen logo, yeni tasarımla tamamen örtüşüyor.

Tanıtımda elektrikli aracın ızgaraları da dikkat çeken bir diğer detaydı. Elektrikli araçların genellikle ızgaraya ihtiyacı yok, ancak Hummer'ın meşhur yedi parçalı ızgarası yeni tasarımda da benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. GM Hummer EV'de, ön farlar arasındaki kısımda yine yedi dikey parça yerini alacak.

GMC Hummer EV'nin tasarımının geri kalan kısmı şimdilik sır olarak kalmaya devam ediyor. GMC Hummer EV, Hummer H2 ve H3 modelleri gibi hem kamyonet hem de SUV tarzı bir araç olarak satışa sunulacak. Performans tarafında ise elektrikli araç, 1.000 beygirlik bir motora sahip olacak ve yalnızca 3 saniye içerisinde 100 km/sa hıza ulaşabilecek.

General Motors, GMC Hummer EV'yi 20 Mayıs'ta tanıtmayı planlıyor, ancak COVID-19 salgını lansman etkinliklerini olumsuz etkilediğinden dolayı bu tarih ertelenebilir.