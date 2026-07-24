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Yeni Hyundai Tucson'un İç Mekân Tasarımı Görüntülendi: Dev Ekran Geliyor!

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Önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni Hyundai Tucson'un iç mekân tasarımı görüntülendi.

Yeni Hyundai Tucson'un İç Mekân Tasarımı Görüntülendi: Dev Ekran Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En popüler otomobil şirketlerinden biri olan Hyundai, Türkiye’de de çok ilgi gören bir markaydı. Firmanın belki de en popüler modeli SUV tipindeki Tucson’du. Bu yüzden de otomobilseverler yeni Tucson modelini büyük merakla bekliyor. Şimdi ise bu araçla ilgili bir gelişme yaşandı.

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Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni Hyundai Tucson modelinin iç mekân tasarımı görüntülendi. Görüntüler, araç Güney Kore’nin Namyang kentinde yer alan Ar-Ge merkezinde test edilirken mediaAUTO isimli YouTuber tarafından yakalandı.

İçerikten Görseller

Yeni Hyundai Tucson'un İç Mekân Tasarımı Görüntülendi: Dev Ekran Geliyor!
tucso

Yeni Hyundai Tucson’un dev ekranlı iç tasarımı böyle olacak

tucso

Görüntülenen yeni nesil Hyundai Tucson prototipi, dış kısmında ağır kamuflajla gizlenmiş olsa da dış tasarımı konusunda bize bilgi sunmayı başarıyor. Ayrıca yanına park edilen bir önceki nesil Kia Sorento ile yapılan görsel karşılaştırma da Tucson’un boyutlarında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut Tucson modeli yaklaşık 4,5 metre uzunluğa sahipken, referans alınan eski Sorento’nun uzunluğu 4,8 metrenin biraz üzerinde bulunuyor. Kamuflajın yarattığı illüzyon aracın gerçekte olduğundan daha devasa görünmesine yol açabilir ancak gövde yapısındaki uzama, araç genelinde hissedilir bir hacim artışına işaret ediyor.

İç mekâna gelecek olursak ilk olarak devasa ekran dikkatimizi çekiyor. Kabinin merkezine konumlandırılan ve oldukça büyük bir alan kaplayan yeni Pleos multimedya sistemi, iç mekânın en belirgin odak noktası. Ekran boyutu olarak yeni Elantra/Avante modellerinde sunulan opsiyonel 14,6 inçlik panelden daha büyük bir yapı gözlemlenirken, markanın Grandeur modelindeki 17 inçlik devasa ekran ölçeğine yaklaştığı söyleniyor. Sevindirici bir detay olarak, dev multimedya ekranının alt kısmında klima ve temel işlevler için fiziksel düğmeler korunmaya devam ediyor.

Sürücü tarafında ise Elantra ve Grandeur çizgisini takip eden, sürücünün hemen önünde bağımsız bir dijital gösterge ekranı var. Şaşırtıcı detaylardan bir diğeri ise orta konsolda yer alan iri yapılı geleneksel vites kolu. Geleneksel vites kolunun varlığı, bunun alt donanım seviyelerine veya belirli pazarlara özel olabileceğini düşündürüyor. Bunlar dışında çift kablosuz şarj pedi ve geniş bardaklıklar, direksiyon üzerinde ve sürücü kapı panelinde çok sayıda fiziksel kumanda düğmesi, arkada 60:40 oranında katlanabilen koltuk mimarisi dikkat çeken kısımlardan. Aracın yıl bitmeden tanıtılmasını bekliyoruz. Satışa çıkışı ise 2027’de olacak.

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