Vatandaşlar, İsim Değişikliği İçin Mahkemeye Gitmeyecek

TBMM'de kabul edilen 4 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan yeni kanunlar, Türkiye'nin Libya ve Moldova ile yaptığı anlaşmayı onaylarken, İçişleri Bakanlığı'na dair bazı yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4 yeni kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla birlikte bazı kanunlarda değişiklikler yapılırken Türkiye Cumhuriyeti ile Libya devleti arasındaki askeri iş birliği ve Moldova ile yapılan Sosyal Güvenlik Anlaşması da yürürlüğe girmiş oldu. Bunların haricinde ise İçişleri Bakanlığı'na dair yeni düzenlemeler de yapıldı.

Yeni kanunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulama da yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisim değişikliklerinde mahkemeye başvurmak durumunda kalmayacaklar. Vatandaşlar 3 yıl boyunca, isim veya soyisimlerini değiştirmek istedikleri takdirde il ve ilçe idare kurullarına başvuracaklar ve gerekli işlemleri yaptırabilecekler.

İçişleri Bakanlığı'na dair yeni düzenlemeler bununla da sınırlı değil. Yeni kanuna göre ahlaka uygun olmayan ya da toplumun gülünç karşıladığı isimlerin değiştirilmesi için de mahkeme kararına gerek olmayacak. Böylelikle vatandaşlar, bu tarz durumlarda da isimlerini kolaylıkla değiştirebilecekler.