Yeni Kimlik Kartı İçin Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Eski kimliklerin yeni yılda geçerli olmayacağı yönündeki iddialar, vatandaşta büyük bir paniğe neden oldu. Zira hala milyonlarca kişi yeni kimlik kartlarını almış değil. Peki, yeni kimlik kartları başvuruları ne zaman sona erecek? Bu ve daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla dağıtılan çipli kimlik kartlarına yönelik başvurular artarak devam ediyor. İlk günlerde teknik altyapının yetersiz olması nedeniyle yaşanılan problemler, bugünlerde giderilmiş olsa da, nüfus müdürlüklerinde randevu bulmak hala çok zor.

2019’a yavaş yavaş veda etmeye başladığımız bugünlerde, yeni çipli kimlikler için yapılan başvurularda müthiş bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak, yeni kimlik kartı başvurularının 2019’un sonunda biteceğine yönelik söylentiler gösteriliyor.

Şu ana kadar milyonlarca vatandaş yeni kimlik kartlarını almış olmasına rağmen, hala eski kimliklerini kullanmaya devam eden çok sayıda kişi bulunuyor. Peki, yeni çipli kimlikler için son tarih ne zaman? Ya da eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli? Şimdilerde herkes bu iki sorunun cevabını merak ediyor.

Bu konuya ilişkin bir açıklama yapan Balıkesir Valiliği, bu tartışmaya son noktayı koydu. Çipli kimlik kartı başvurularının 2019 yılı sonunda sona ereceği yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu ve vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığını belirten Valilik, “Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı. Kısacası Valilik, eski kimlik kartlarının 2023’e kadar kullanılabileceğini ifade ediyor.

Kimlik yenileme için hangi belgeler gerekli?

Yeni kimlik kartı başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi veya Alo 199 Çağrı Merkezinden yapılabiliyor. Yeni kimlik kartı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ise şunlar: Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, banka dekontu ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.

Kimlik yenileme ücretleri ne kadar?

2019 yılı için; doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 22,50 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için ise 45,00 TL. ücret ödemeniz gerekiyor.