M3 çipli iPad Air’in ilk benchmark test sonuçları ortaya çıktı. Yeni modelin önceki nesle göre çoklu çekirdek performansında artış sağladığı açıklandı.

Apple’ın yeni iPad Air modelinde M3 çipe yer verdiği ve bu değişiklikle performans artışı sağladığı belirtildi. Yapılan ilk benchmark testlerine göre, yeni modelin bir önceki nesle kıyasla çoklu çekirdek performansında belirgin bir iyileşme sunduğu paylaşıldı.

Apple, yeni iPad Air’e M3 çipi ekleyerek performansı artırdı. İlk benchmark testlerinde, yeni modelin önceki nesle göre çoklu çekirdek performansında önemli bir artış gösterdiği ortaya çıktı. İşte detaylar!

İşte ilk test sonuçları

Yeni iPad Air’in Geekbench 6 testlerinde ortalama 11.605 puan aldığı belirtildi. M2 çipli önceki nesil modelin aynı testte 9.817 puan elde ettiği göz önüne alındığında, yeni modelin yaklaşık %18 daha hızlı olduğu aktarıldı. Daha önce piyasaya sürülen M3 çipli Mac modellerinin performansı dikkate alındığında, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğu ifade edildi.

Test sonuçlarının, M3 çipli iPad Air’in performans artışını doğruladığı belirtilirken dikkatlerin Apple’ın en güçlü çipi olan M3 Ultra'ya çevrildiği aktarıldı. Mac Studio modellerinde kullanılacak bu çipin, M4 Max ile kıyaslandığında nasıl bir performans sunacağının, önümüzdeki günlerde yapılacak testlerle netlik kazanacağı ifade edildi.