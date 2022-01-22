Geçtiğimiz aralık ayında üretimi durdurulan Mercedes-AMG GT serisi, gizlice yeniden üretiliyor. Ortaya çıkan fotoğraflara göre bu yeni GT çok daha güçlü ve agresif olacak.

Mercedes’in çok daha sportif ve yüksek performanslı otomobillerinin üretildiği Mercedes-AMG çatısı altında üretilen ve Mercedes’in en ikonik araçlarından olan Mercedes-AMG GT serisi, bundan tam 7 yıl önce ilk kez piyasaya çıkarak otomobil severlerin gönlünü fethetmişti.

Aralık 2021 tarihinde Alman devi Mercedes, bu ikonik serinin üretiminin durdurulacağını ve daha farklı araçlara yöneleceklerini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan son görüntülere göre Mercedes bu fikrinden vazgeçmiş gibi görünüyor.

Daha agresif bir GT ile karşılaşabiliriz

İsveç’te Motor1 muhabirlerinin objektiflerine yakalanan yeni GT’nin üzerinde detaylarının anlaşılmaması için bir kamuflaj bulunuyor. Bugünlerde pek çok firma yol testleri sırasında araçlara bu tarz karmaşık kamuflajlar ekleyerek araçları hakkındaki detayların gizlenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kameralara takılan yeni Mercedes-AMG GT’nin üzerindeki kamuflaja rağmen farların altındaki sarı kapaklar oldukça dikkat çekiyor. Bu da aracın Mercedes-AMG SL modeline oldukça benzeyebileceği konusunda düşündürüyor. Ancak bu kamuflajlı haliyle bile aracın önceki AMG GT modellerinden çok daha agresif hatlara sahip olacağı belli oluyor.

Aracın SL serisine oldukça benzemesinden dolayı kaputun altında SL’de kullanılan 4.0 litrelik V8 motorun kullanılabileceği de yine söylentiler arasında yer alıyor. Mercedes-AMG çalışanlarının gizlilik içinde geliştirdiği araba hakkında çok az şey bilinse de aracın hibrit olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

590 beygirlik 4.0 litre V8 motoruna ek olarak bir elektrik motoru eklenmesi durumunda aracın gücünün 808 beygire kadar çıkabileceği de dedikodular arasındaki yerini alıyor.

İşte yeni Mercedes-AMG GT Couple'nin ortaya çıkan fotoğrafları;