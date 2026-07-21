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Yeni Mercedes-Maybach GLS Tanıtıldı: V8 Motor, Rose Altın Detaylar ve Dahası...

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Mercedes-Benz, GLS ailesini güncelledikten sonra ultra lüks segmentteki Maybach GLS modelini yeni V8 motoru ve aydınlatmalı amblem gibi dikkat çeken detaylarla tanıttı.

Yeni Mercedes-Maybach GLS Tanıtıldı: V8 Motor, Rose Altın Detaylar ve Dahası...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Mercedes-Benz, standart GLS serisini güncelledikten sonra lüks yelpazesinin en üst noktasında yer alan Maybach logolu versiyonunu resmen tanıttı. Süper lüks SUV modelinin en büyük yeniliklerinden biri doğrudan kaputun altında yer alıyor. Yeni Maybach GLS, gücünü Mercedes'in M1770 Evo kodlu yeni nesil çift turbolu 4.0 litrelik V8 ünitesinden alıyor. Bu güçlü motor, araç içerisinde 605 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.

Mühendislik tarafındaki modern dokunuşlar yalnızca ham güç artışıyla sınırlı kalmamış. Söz konusu V8 ünite, ikinci nesil bir marş jeneratörü aracılığıyla elektrik destekli (hafif hibrit) bir yapıya kavuşturulmuş durumda.

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Yeni Mercedes-Maybach GLS Tanıtıldı: V8 Motor, Rose Altın Detaylar ve Dahası...
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Dış tasarımda Mercedes tarihinde ilk

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Yeni Mercedes-Maybach GLS’nin dış görünümünde görsel açıdan dikkat çekici ve üretici adına ilk niteliği taşıyan detaylar bulunuyor. Modelde aydınlatmalı Maybach ızgara amblemi ile birlikte aydınlatmalı dik Mercedes-Benz kaput yıldızı yer alıyor. Her iki aydınlatma öğesi de Mercedes-Benz markası için bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Aracın yol tutuşu ve konfor dengesi Airmatic havalı süspansiyon sistemi ile standart olarak destekleniyor. Daha üst düzey bir sürüş deneyimi arayanlar için ise opsiyon listesinde aracın süspansiyon sistemini tekerlek bazında bağımsız olarak kontrol edebilen E-Active Body Control sistemi sunuluyor. Araç standart olarak 22 inçlik jantlarla gelirken, isteğe bağlı olarak 23 inçlik özel jant seçeneği de tercih edilebiliyor. Ayrıca her Maybach modelinde gördüğümüz, aracın hareketinden bağımsız olarak kaput üstündeki yıldız logosunu daima dik tutan hassas bilyalı rulman mekanizması standart donanımlar arasında yerini koruyor.

İç mekân nasıl?

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İç mekânda standart GLS modelinin izlerini görmek mümkün olsa da Maybach dokunuşları kabin atmosferini belirgin şekilde ayırıyor. Ön konsolu kaplayan MBUX Superscreen ekranı, Maybach’a özel arayüz ve tasarım detaylarıyla çok daha dikkat çekici bir hale getirilmiş. Kabin içerisinde rose altın kadranlar ve aydınlatmalı havalandırma menfezleri öne çıkıyor. Arka yolcu konforuna odaklanan modelde, ikinci sıra koltuklar için geliştirilmiş masaj fonksiyonu da standart olarak sunuluyor.

2026 Mercedes-Maybach GLS 680 olarak adlandırılan model, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa çıkacak. Alman üretici, yenilenen süper lüks SUV modelinin satış fiyatını ise henüz resmî olarak açıklamadı.

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