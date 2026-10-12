Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Yeni Nesil Giriş Seviyesi iPad Bekleyenlere Kötü Haber

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple'ın yeni giriş seviyesi iPad modelini A19 çip ve Apple Intelligence desteğiyle 2027'nin ilk aylarında tanıtması bekleniyor.

Yeni Nesil Giriş Seviyesi iPad Bekleyenlere Kötü Haber
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın uygun fiyatlı standart iPad modelinin yenisini bekleyenler için geri sayım biraz daha uzayabilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ekim ayı sonunda tanıtılması beklenen OLED ekranlı iPad mini gündemi hareketlendirmeye hazırlanırken, giriş seviyesi iPad’in güncellenmiş versiyonunun vitrine çıkması 2027’nin ilk aylarını bulacak gibi görünüyor.

İçerikten Görseller

Yeni Nesil Giriş Seviyesi iPad Bekleyenlere Kötü Haber
2

2027 başını beklemek gerekecek

2

Apple bu ay iki önemli etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bunlardan akıllı ev odaklı olanının 13 Ekim’de gerçekleşeceği kesinleşmiş durumda. Şirketin yeni Mac modelleri ve OLED iPad mini’yi duyuracağı ikinci etkinliğin ise 27 Ekim’de yapılması planlanıyor ancak Bloomberg analisti Mark Gurman’ın "Power On" bülteninde aktardığına göre bu ikinci etkinlik Apple’ın yıl içindeki son lansmanı olacak.

Bu durum, merakla beklenen birçok ürünün 2027 başına ertelendiği anlamına geliyor. Ertelenen cihazlar arasında MacBook Air ve MacBook Neo güncellemeleri, ikinci nesil iPhone Air, iPhone 18 ve iPhone 18e serisinin yanı sıra iPad Air, iPad Pro ve temel seviye iPad yer alıyor. Gurman’ın bu öngörüsü, temmuz ayında dile getirdiği ve iPad mini’nin ekimde, giriş seviyesi iPad’in ise 2027’nin ilk çeyreğinde geleceğini belirten takvimle de örtüşüyor.

Peki sizin yeni standart model iPad'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağdıaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Paranızı Çöpe Atmayın: En İyi Akıllı Saat Markaları Seçim Rehberi - 2026

Paranızı Çöpe Atmayın: En İyi Akıllı Saat Markaları Seçim Rehberi - 2026

Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün

Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Telefon Alacaklar Dikkat: Tamir Konusunda En Sıkıntılı Markalar Belli Oldu

Telefon Alacaklar Dikkat: Tamir Konusunda En Sıkıntılı Markalar Belli Oldu

Apple Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com