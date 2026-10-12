Apple'ın yeni giriş seviyesi iPad modelini A19 çip ve Apple Intelligence desteğiyle 2027'nin ilk aylarında tanıtması bekleniyor.

Apple’ın uygun fiyatlı standart iPad modelinin yenisini bekleyenler için geri sayım biraz daha uzayabilir.

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Ekim ayı sonunda tanıtılması beklenen OLED ekranlı iPad mini gündemi hareketlendirmeye hazırlanırken, giriş seviyesi iPad’in güncellenmiş versiyonunun vitrine çıkması 2027’nin ilk aylarını bulacak gibi görünüyor.

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2027 başını beklemek gerekecek

Apple bu ay iki önemli etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bunlardan akıllı ev odaklı olanının 13 Ekim’de gerçekleşeceği kesinleşmiş durumda. Şirketin yeni Mac modelleri ve OLED iPad mini’yi duyuracağı ikinci etkinliğin ise 27 Ekim’de yapılması planlanıyor ancak Bloomberg analisti Mark Gurman’ın "Power On" bülteninde aktardığına göre bu ikinci etkinlik Apple’ın yıl içindeki son lansmanı olacak.

Bu durum, merakla beklenen birçok ürünün 2027 başına ertelendiği anlamına geliyor. Ertelenen cihazlar arasında MacBook Air ve MacBook Neo güncellemeleri, ikinci nesil iPhone Air, iPhone 18 ve iPhone 18e serisinin yanı sıra iPad Air, iPad Pro ve temel seviye iPad yer alıyor. Gurman’ın bu öngörüsü, temmuz ayında dile getirdiği ve iPad mini’nin ekimde, giriş seviyesi iPad’in ise 2027’nin ilk çeyreğinde geleceğini belirten takvimle de örtüşüyor.

Peki sizin yeni standart model iPad'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağdıaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.