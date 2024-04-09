Xbox Başkanı Sarah Bond, "nesiller arası en büyük atılımı" gerçekleştirmek için yeni nesil Xbox üzerinde çalışacak dev bir ekip kurdu. Konu, bizzat Microsoft tarafından doğrulandı...

Sadece birkaç ay önce Microsoft'un Xbox Başkanı olarak atadığı Sarah Bond, şimdiden şirkette etkisini hissettirmeye başladı. Xbox başkanından gelen ve doğruluğu Microsoft tarafından onaylanmış e-postalara göre Bond, bugüne kadar bir nesil geçişinde yapılmış en büyük sıçramayı yapmak için çalışıyor ve bu amaçla bir de yeni ekip topladı.

Günümüzde Xbox, oyun alanında devasa bir isme dönüşmüş durumda. Microsoft'un oyun markası olan Xbox, konsolların ve aylık abonelik sistemlerinin dışında mobil yapımlar ve yeni oyunlar üzerinde de çalışıyor. Son olarak Activision Blizzard'ın da satın alınması ile birlikte marka tamamen farklı bir konuma geldi.

"Bir nesilde gerçekleşen en büyük atılım"

Çalışanlara gönderdiği e-postada Sarah Bond, "Kuruluş olarak bir araya gelmemizden bu yana neredeyse altı ay geçti. Bu zaman çerçevesindeki kolektif başarılarımız muazzam. Herkes başardıklarımızdan inanılmaz derecede gurur ve önümüzdeki fırsatar konusunda heyecan duymalı. Şimdiye kadar bir nesildeki en büyük teknolojik atılımı sağlamaya odaklanan yeni nesil donanımızda tam yol ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarah Bond ayrıca Microsoft'un yapay zekâ oyun hizmetleri konusundaki çalışmalarına da değinerek, bu teknolojinin Microsoft'un Xbox vizyonunda önemli yer tuttuğunu anladığını ifade etti. Firma bu alanda oyuncuları ve geliştiricileri öncelikli gruplar olarak belirledi.

Bond ayrıca Activision Blizzard oyunlarının da Xbox Game Pass'e eklenmeye devam edeceğini açıkladı. Diablo 4'ün Game Pass'e eklenmesinin ardından oyunun en çok oynandığı platform Game Pass olmuştu.