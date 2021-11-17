2021 yılında Nissan’ın başını ağrıtan Rogue, bu kez yeni motoruyla oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Gerek bol tümsekli şehirlerde gerekse de arazide kullanılan SUV’ler pek çok insanın rüyalarını süslüyor. Durum böyle olunca da pek çok otomobil firması “en iyi” SUV’i üretmek için rekabete girmiş durumda.

Nissan ise bu rekabete oldukça iddialı aracı Rogue ile katılıyor. 2019 ve 2020 yıllarında dünya çapında ilgi gören Nissan Rogue, bu kez yenilenmiş motoru ile 2022 yılının iddialı SUV’leri arasındaki yerini almaya çalışacak..

Az yakar çok kaçar

2021 yılında kullandığı hibrit motoru yüzünden Nissan’ın başını oldukça ağrıtan Rogue, bu yıl yeni bir motor ile karşımıza çıkıyor. 1.5 litre VC-Turbo motor sayesinde sınıfındaki rakiplerine oranla çok fazla yakıt tasarrufu sunan bu araç, yepyeni bir şanzımanı da beraberinde getiriyor.

Aracın motoru her ne kadar cep dostu olsa da 305 Nm tork ve 201 beygir ile kullanıcısına oldukça yeterli bir güç sunuyor. VC-Turbo motor aynı zamanda 2 farklı sürüş modunu da beraberinde getiriyor. Bu modlardan birisi daha bütçe dostu iken diğeri ise kaputun altındaki motorun âdeta kükremesini sağlıyor.

Ayrıca araca eklenen Xtronic şanzıman da aracın performansına büyük katkıda bulunuyor. Şanzımanın yeni dişli sistemi, gazı köklediğinizde hissettiğiniz o “hızlanma” hissiyatını oldukça arttırıyor. Aracın kullanıcıya sunduğu sürüş hissiyatının çok daha sportif olmasını isteyen Nissan, bu konuda gerekli çalışmalarını yaptığını iddia ediliyor. Nissan Rogue'un 2021'de yaşadığı 'fiyasko'dan sonra bu yenilenmiş motor ile itibarını koruyup koruyamayacağı ise henüz belli değil.

2022 başında satışa sunulacak yeni Nissan Rogue’un başlangıç paketi olan Rogue S, 26.700 dolarlık (283.214 TL) etiketi ile karşımıza çıkacak. En yüksek paket olan Platinum ise 36.400 dolar (385.767 TL) olacak.