Porsche, elektrik motorlu Taycan serisine yeni bir üye daha ekledi. Düzenlenen etkinlikte tanıtılan Taycan GTS Sport Turismo, özellikle de tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Elektrik motorlu araçlara verdiği önemi göstermeye devam eden otomobil devi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte 2022 model Taycan GTS Sport Tourismo'yu tanıttı. Şirketin GTS serisi araçlarında özellikle tercih ettiği özel bir kırmızı renk ile tanıtılan araç, özellikle de görünüşü ile kendine hayran bırakacak gibi duruyor.

Porsche Taycan GTS Sport Tourismo'nun ön tasarımı, bugüne dek alıştığımız Taycan'a benzerlik gösteriyor. Ancak araca yan ve arka kısımdan baktığımızda, yepyeni bir duruşla karşılaşıyoruz. Zira bu aracın arka kısmı, standart modelden hayli yüksek. Bu da Porsche Taycan GTS Sport Tourismo'da hafif hatchback havası katmış durumda. Hafif dememizin nedeni, sedan versiyon ile yeni versiyon arasındaki yükseklik farkının yalnızca 45 milimetre olması...

Karşınızda 2022 model Porsche Taycan GTS Sport Tourismo

Taycan serisinin yeni üyesi, 440 kW'lik motor bulunuyor. Bu güçlü motor, aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Batarya cephesinde de hiç fena bir iş çıkarmayan mühendisler, WLTP standartlarına göre 504 km menzil sunabilen bir batarya kullandılar. Bu bataryanın yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar 22,5 dakikada dolduğunu belirtelim.

Aracın iç tasarımında da Porsche farkı bizleri karşılıyor. Kadifemsi yapıdaki lüks kumaş kaplama tercih eden şirket, bu kaplamayı bulduğu her boşlukta kullanmayı tercih etmiş. Orta konsoldan direksiyona ve hatta direksiyonun arkasına kadar her yer bu kumaş kaplamayla bezenmiş durumda. Aracın iç tasarımı işte böyle görünüyor;

Porsche tarafından yapılan açıklamalara göre Taycan GTS Sport Tourismo, 2022'nin ikinci çeyreği itibarıyla piyasaya sürülecek. Tüketiciler, böyle bir araca sahip olmak için 134 bin 650 dolardan başlayan ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Şirket, dileyen tüketicilerin şimdiden sipariş verebileceklerini ancak kesin bir teslimat tarihi duyamayacaklarını ifade ediyor.