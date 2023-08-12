B-SUV segmentinin en çok tercih edilenlerinden olan Peugeot 2008, yenilenmiş hâliyle ve 3 motor seçeneğiyle Eylül ayında satışa sunuluyor.

Son yıllarda alıcılara birbirinden farklı ve çeşitli otomobiller sunan Peugeot, bunu yaparken birden çok sayıda modelini en çok tercih edilenler arasına sokmayı da başarmıştı. Buna örnek olarak yeni 508 ve 208 modellerini gösterebiliriz. B-SUV segmentinde de oldukça iddialı olan Peugeot, yenilenmiş 2008’le karşımızda.

Yeni far ve gövde tasarımıyla bezenmiş olan modelin 3 farklı motor seçeneği ve yeni jantları bulunuyor. Bunun yanında 3 farklı paketle kullanıcıya sunulacak olan 2008, şirketin yaptığı açıklamaya göre Eylül ayında satışa sunulacak. Paketlerin detaylarına ve motor seçeneklerine gelin birlikte bakalım.

Yeni Peugeot 2008’in motor seçenekleri:

1.2 Puretech 130hp EAT8 Birleşik yakıt tüketimi : 6-6,1 L/100 km

1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Birleşik yakıt tüketimi : 5,1 L/100 km

115kW (156hp) Batarya Kapasitesi : 54 kW Menzil : 406 km Şarj süresi : 30 dakika Birleşik Yakıt Tüketimi : 15.4 kWh/100 km



Yeni Peugeot 2008’in paket seçenekleri:

Active Prime

Allure

GT

İlk olarak Active Prime paketinde yeni 3 pençe tasarımına sahip LED gündüz farları, LED arka stoplar, arka park sensörü ve LED ön farlar bulunuyor. Bunun yanında arka sis farları, cruise control, aktif tam durdurma güvenlik freni ve şerit takip sistemi de var. Multimedya tarafında 10 inç boyutunda dokunmatik ekran, Carplay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Son olarak PNEUMA kumaş döşeme ve 16 inç NOMA alüminyum jantlar da bu pakette sunuluyor.

Allure paketinde ise anahtarsız giriş ve çalıştırma seçeneği yer alıyor. Elektrikli olarak katlanan yan aynalar, elektrokom dikiz aynası, karartılmış arka camlar, parlak siyah tavan barları ve yeni gövde rengi ön ızgara bulunuyor. 10 inç 2 boyutlu gösterge paneli ve yine 10 inç HD dokunmatik ekran, Peugeot i-Connect desteğiyle geliyor. Dışarıda 17 inç KARAKOY jantlar yer alırken iç kısımda yüksek konsol, elektromekanik el freni ve kol dayama bulunuyor.

GT paketiyse öncekilere ek olarak tamamen LED ön farlar ve ön kamerayla geliyor. İçeride çerçevesiz dikiz aynası, 10 inç boyutunda 3 boyutlu gösterge ekranı, 3 boyutlu navigasyon sistemi, kablosuz şarj desteği ve açılabilir olan Black Diamond siyah tavan yer alıyor. Yazılım tarafında ise yarı otonom sürüş desteği ve kör nokta uyarı sistemi sunuluyor. Jant tarafında ise 18 inç boyutunda EVISSA alüminyum jantlar yer alıyor.

Buradan hareketle tüm paketlerde 10 inç multimedya ekranının standart olduğunu görebiliriz. Araç önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulacak. Siz aracı nasıl buldunuz?