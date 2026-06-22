Yeni Renault Megane E-Tech Tanıtıldı: Ne Zaman Yollarda Olacak?

Renault sevilen seri Megane E-Tech'i önemli dokunuşlarla baştan aşağı yeniledi. Peki Türkiye'de ne zaman yollarda olacak?

Renault, sevilen serisi Megane E-Tech’i baştan aşağı yeniledi. Tasarımdan bataryaya kadar devrimsel dokunuşlar alan bu model, sadece çevreci değil, aynı zamanda fazlasıyla akıllı ve iddialı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yenilenen Renault Megane E-Tech, 2026’nın son çeyreğinde yollarda olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tasarımında ne gibi yenilikler var?

İlk bakışta elmas desenli gündüz farları ve 3 boyutlu arka aydınlatmalarıyla dikkat çeken Megane E-Tech, aynı zamanda yeni "Saten Arduvaz Mavi" rengi ve siyah tavanıyla oldukça dikkat çekici.

İç mekânda ise sesli komutlar için Google Gemini yapay zekâ desteği bulunuyor. Yani artık arabanızla doğrudan sohbet edebileceksiniz. Ayrıca yüz tarama teknolojisiyle koltuğa oturduğunuz an sürücü profilinizi tanıyan araç, üst donanımında yer alan Harman Kardon ses sistemi ve masajlı koltuklarıyla âdeta evinizde gibi hissettirecek.

500 km menzile sahip

Yeni Megane E-Tech, dünyada bir ilke imza atarak "hücreden pakete" mimarili yenilikçi bir LFP bataryayla geliyor. Bu teknoloji araca tam 500 kilometre menzil sağlıyor. "Vaktim değerli" diyenler için de şarj performansı 165 kW’a çıkarılmış, yani sadece 24 dakikalık bir kahve molasında bataryayı %15'ten %80'e doldurabiliyorsunuz.

220 beygirlik gücüyle 0'dan 100'e 7.6 saniyede ulaşan araç, çift yönlü şarj (V2L) özelliği sayesinde dışarıya elektrik bile verebiliyor.

Ülkemizde 2026 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak olan yeni Renault Megane E-Tech'in fiyatı şimdilik belirsiz.