Yeni Bir Ses Teknolojisi 'Aklınızı' Değil 'Kulaklığınızı' Başınızdan Alacak

Üzerinde çalışılan yeni bir ses teknolojisi sayesinde sesler kulaklıksız sadece sizin duyabileceğiniz şekilde iletilebilecek.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden akustik profesörü Yun Jing ve ekibi, kulaklık olmadan yalnızca sizin duyabileceğiniz ses deneyimi üzerinde çalışıyor.

Bu sistem, ultrason dalgalarını akustik merceklerden geçirerek sesin belirli bir noktada birleşmesini sağlıyor. İlginç olan ise bu dalgaların tek başına duyulamaması. Dalgalar, yalnızca hedeflenen kişinin kulağında birleştiğinde beyin tarafından işitilebilir hâle geliyor.

Kulaklık olmadan sesleri sadece siz duyabileceksiniz

Şimdilik menzil yaklaşık 1 metre ve ses seviyesi 60dB ile sınırlı ancak daha güçlü vericilerle gelişme potansiyeli büyük. Gelecekte bu teknoloji; sınıflar, açık hava etkinlikleri ve hatta araç içi özel dinleme alanlarında kullanılabilir.

Benzer yönlü ses teknolojileri daha önce de geliştirilmişti. 2016'da Turtle Beach, Hypersound hoparlörlerini tanıtmış ve 2021’de Audfly ile ortaklaşa Focusound hoparlörlerini üretmişti ancak bu hoparlörler düşük frekansları yeterince iletemediği için müzik konusunda başarılı olamamıştı.

Yeni teknoloji, kablosuz kulaklıkları tamamen tarihe gömmeyecek ancak TV izlerken yalnızca sizin duyacağınız bir ses alanı oluşturmanıza veya müze gezinizde kulaklığa ihtiyaç duymadan sesli rehberlik almanıza olanak tanıyabilecek.