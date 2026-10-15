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Yeni Skoda Epiq Sportline Tanıtıldı: Sportif Tasarım, 440 km Menzil!

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Škoda, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Epiq'in sportif detaylara ve zengin standart donanımlara sahip yeni Sportline versiyonunu Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Yeni Skoda Epiq Sportline Tanıtıldı: Sportif Tasarım, 440 km Menzil!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Skoda, tamamen elektrikli ürün yelpazesini genişletme stratejisini Paris Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni modellerle sürdürüyor. Şimdi ise firma, kompakt SUV segmentinde yer alan Epiq modelinin sportif tasarım detaylarıyla dikkat çeken Sportline versiyonunu tanıttı.

Gövde rengi ön ve arka tamponları, parlak siyah Skoda yazısı, tavan rayları ve yan ayna kapakları gibi dinamik unsurlarla donatılan araç, dış görünümünde daha iddialı bir duruş sergiliyor. Ayrıca Sportline versiyonuna özel sunulan siyah tavan seçeneği ve standart 19 inç siyah alaşım jantlar dış tasarımdaki sportifliği tamamlıyor.

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Yeni Skoda Epiq Sportline Tanıtıldı: Sportif Tasarım, 440 km Menzil!
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Karşınızda Skoda Epiq Sportline

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Aydınlatma grubunda yapılan yenilikler de aracın diğer versiyonlardan ayrışmasını sağlıyor. T şeklindeki LED Matrix ön farlara sahip olan model, Epiq ürün gamında ilk kez Sportline ile sunulan aydınlatmalı ön panjur ile donatılmış. Bu aydınlatma detayları, gece sürüşlerinde araca özgün bir görsel kimlik kazandırıyor.

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Skoda Epiq Sportline’ın iç mekanında siyah renklerin hakim olduğu sportif bir atmosfer kullanıcıları karşılıyor. Suedia döşemeli ve elektrikli ayarlanabilen spor koltuklar, sürücü ile ön yolcuya daha yüksek yanal destek sunmak üzere tasarlanmış. Süet benzeri bu özel malzeme a koltuklarda değil; aynı zamanda kol dayama, kapı panelleri ve ön konsol detaylarında da tercih edilerek kabin içi bütünlük sağlanmış. Paslanmaz çelik pedal kaplamaları, siyah tavan döşemesi, ambiyans aydınlatması ve dekoratif kapı eşikleri kabinin öne çıkan diğer detayları arasında yer alıyor.

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Epiq ailesinin en kapsamlı standart donanıma sahip versiyonu olarak konumlandırılan Sportline, donanım seviyesiyle üst segment deneyimi hedefliyor. Araçta sunulan 440 kilometreye kadar menzil performansı, iki farklı motor gücü seçeneğiyle destekleniyor. Sürücüler, ihtiyaçlarına göre 99 kW veya 155 kW güç üreten iki farklı versiyon arasından seçim yapabiliyor.

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