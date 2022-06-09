Yeni Zelanda, Gaz Çıkaran Tarım Hayvanlarından Vergi Alacak

Yeni Zelanda, ülkedeki çiftçilerden hayvanlarının sayısı kadar vergi almayı planlıyor. Çünkü ülkedeki sera gazı salınımının çok ciddi bölümünü hayvanların çıkardığı gazlar oluşturuyor. İşte dünyada bir ilk olacak yasa tasarısının detayları...

Yeni Zelanda İklim Bakanlığı, akıllara durgunluk verecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğer bu tasarı yürürlüğe girerse, ülkedeki inek ve koyunlardan vergi alınacak. Evet yanlış duymadınız? Peki Yeni Zelanda, neden böyle bir şey yapmaya hazırlanıyor ve bunu nasıl yapacak?

Resmi kayıtlara göre Yeni Zelanda’da 10 milyon inek ve 26 milyon koyun bulunuyor. Bu arada; Yeni Zelanda nüfusu 5 milyon civarında. Yeni Zelanda İklim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göreyse ülkedeki sera gazı salınımının neredeyse yüzde 50'sinin sebebi ülkedeki tarım faaliyetleri. Bu sera gazı salınımının neredeyse yüzde 100'ünün sebebi ise metan gazı. Yani hayvanların çıkardıkları gaz. İşte bu durum, Yeni Zelanda İklim Bakanlığı'nı harekete geçirmiş durumda.

Dünyada bir ilk olacak

Yeni Zelanda İklim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yasa tasarısı yürürlüğe girerse, dünyada bir ilk gerçekleşmiş olacak. Üstelik bu kararın diğer ülkeleri etkilemesi de muhtemel. Peki Yeni Zelanda, hayvanların çıkardığı gazı nasıl vergilendirecek?

Edinilen bilgilere göre vergilendirme işlemi, ülkedeki çiftçilerin sahip oldukları hayvan sayısına göre yapılacak. Ancak hükümet, çiftçiyi zor durumda bırakmamak adına teşvikler de sağlayacak. Örneğin bir çiftçi, ödeyeceği vergi miktarını düşürebilmek için ağaç dikebilecek. Yeni Zelanda İklim Bakanlığı, bu tasarıyı 2025 yılı itibarıyla geçerli kılmak için çalışmalarını sürdürüyor...