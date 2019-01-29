Yenilenen 2020 Audi A4, Nasıl Görünecek?

Rus otomobil internet sitesi Kolesa, Audi A4'ün güncellenen tasarımlarından yola çıkarak 2020 model sedanın ilk görüntülerini ortaya çıkardı. 2019'da az sayıda tasarım değişikliğine uğrayan otomobilin yeni modeli, otomobilini değiştirmek isteyenleri cezbedecek şıklıkta bir tasarıma sahip olacak.

Audi, 2019 model yılı için A4 sedanda bazı güncellemeler yapmıştı. Ancak otomotiv devinin yaptığı değişiklikler, belki de tarihte yapılmış en küçük otomobil güncellemesiydi. Yapılan değişiklikler, sayıca az olmasına rağmen oldukça zarif detaylar içeriyor. Tampona yakından bakıldığında göze çarpan farklı tasarım, hava girişlerindeki ince dokunuşlar ve egzoz çıkışının yeni şekli, otomobile farklı bir hava katıyordu. Fakat ne yazık ki değişiklikler yalnızca bunlarla sınırlıydı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan kamufle edilmiş A4 görsellerinde, yeni tasarımın önemli değişiklikleri içinde barındıracağını görmüştük. Ünlü Rus otomobil sitesi Kolesa'da yayınlanan bugün yayınlanan görseller, yeni A4'ün nasıl görüneceği hakkında önemli detaylar içeriyor.

Yenilenen far tasarımı ve küçülen ızgara, büyük değişiklikler olmasalar da dikkatleri üzerinde topluyorlar. Otomobilin arka far tasarımında da değişiklik olduğu göze çarpıyor. Krom süslemelerle ikiye bölünmüş yeni farlar, oldukça şık görünüyor.

Önceki tasarımlardan farklı bir egzoz tasarımıyla karşımıza çıkan yeni A4'ün arka tamponunda da bazı değişiklikler göze çarpıyor. Kırmızı reflektörlerin eskisine göre daha içeride konumlandırıldığı A4'ün iç tasarımı hakkında ise herhangi bir ipuçu yok.

Kolesa tarafından oluşturulan bu görsellerin, gerçek tasarım ile farklılıklar içerebileceğini belirtelim. Yenilenen A4'ün, oluşturulan tasarım görsellerindeki gibi görünüp görünmeyeceğini öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Audi'nin yeni A4 modelinin bu yılın sonuna kadar tanıtılması beklenmiyor.