Yenilenen 2020 Audi A4, Nasıl Görünecek?

2 dk okuma süresi
19
6
0
0
0
Rus otomobil internet sitesi Kolesa, Audi A4'ün güncellenen tasarımlarından yola çıkarak 2020 model sedanın ilk görüntülerini ortaya çıkardı. 2019'da az sayıda tasarım değişikliğine uğrayan otomobilin yeni modeli, otomobilini değiştirmek isteyenleri cezbedecek şıklıkta bir tasarıma sahip olacak.

Audi, 2019 model yılı için A4 sedanda bazı güncellemeler yapmıştı. Ancak otomotiv devinin yaptığı değişiklikler, belki de tarihte yapılmış en küçük otomobil güncellemesiydi. Yapılan değişiklikler, sayıca az olmasına rağmen oldukça zarif detaylar içeriyor. Tampona yakından bakıldığında göze çarpan farklı tasarım, hava girişlerindeki ince dokunuşlar ve egzoz çıkışının yeni şekli, otomobile farklı bir hava katıyordu. Fakat ne yazık ki değişiklikler yalnızca bunlarla sınırlıydı. 

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan kamufle edilmiş A4 görsellerinde, yeni tasarımın önemli değişiklikleri içinde barındıracağını görmüştük. Ünlü Rus otomobil sitesi Kolesa'da yayınlanan bugün yayınlanan görseller, yeni A4'ün nasıl görüneceği hakkında önemli detaylar içeriyor.
İLGİLİ HABER

2019 Audi A6 İlk Sürüş Deneyimi (Daha Ucuza A7 Performansı)

Yenilenen far tasarımı ve küçülen ızgara, büyük değişiklikler olmasalar da dikkatleri üzerinde topluyorlar. Otomobilin arka far tasarımında da değişiklik olduğu göze çarpıyor. Krom süslemelerle ikiye bölünmüş yeni farlar, oldukça şık görünüyor.

Önceki tasarımlardan farklı bir egzoz tasarımıyla karşımıza çıkan yeni A4'ün arka tamponunda da bazı değişiklikler göze çarpıyor. Kırmızı reflektörlerin eskisine göre daha içeride konumlandırıldığı A4'ün iç tasarımı hakkında ise herhangi bir ipuçu yok.
İLGİLİ HABER

2021'de Piyasaya Çıkacak Audi Q4'ün İlk Görselleri Ortaya Çıktı

Kolesa tarafından oluşturulan bu görsellerin, gerçek tasarım ile farklılıklar içerebileceğini belirtelim. Yenilenen A4'ün, oluşturulan tasarım görsellerindeki gibi görünüp görünmeyeceğini öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Audi'nin yeni A4 modelinin bu yılın sonuna kadar tanıtılması beklenmiyor.

Kaynak : https://www.motor1.com/news/303095/audi-a4-facelift-render-real-deal/
Etiketler: audi, audi a4, 2020 audi a4
19
6
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
19
6
0
0
0