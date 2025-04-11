Şirkete yakın kaynaklara göre Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yenilenmiş Siri beklenenden daha erken gelecek.

Apple'ın yılan hikâyesine dönen Siri yenileme planları bir dizi ertelemeyle birlikte âdeta ortadan kaybolmuştu. Bugün ise merakla beklenen güncellemenin ne zaman geleceğine dair ilk bilgi ortaya çıktı.

The New York Times’ın haberine göre Apple çok daha akıllı ve kişiselleştirilebilir Siri'yi yeni iPhone 17 serisi ile birlikte sonbahar aylarında kullanıma sunacak.

Yenilenmiş Siri sonbahar aylarında bizlerle olacak

Bu iddia, şimdiye kadar duyulan en erken çıkış tarihi. Apple sözcüsü Jacqueline Roy konuyla ilgili geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, yenilenmiş Siri'nin 2025'te gelmesinin zor olduğunu söylemişti.

Öte yandan tahminleri büyük ölçüde tutan Bloomberg’den Mark Gurman, şirket içindeki geliştirme sorunları nedeniyle Siri’nin gerçekten “modern ve konuşma odaklı” versiyonunun ancak 2027’de hazır olabileceğine inandığını belirtmişti.

Apple her hâlükârda bu konuda geç kalmış olsa da bu yıl gelmesi beklenen yenilenmiş Siri'nin birçok kullanıcıyı memnun edeceği aşikâr.