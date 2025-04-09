Biz de bunu düşünerek ortaya ne çıkacağını merak ettik ve 'Teknoloji devleri uçak üretseydi nasıl görünürdü?'' sorusunu yanıtlamaya çalıştık.
Bakalım birazdan göreceğiniz uçaklar arasında sizin favoriniz hangisi olacak?
Listemize ne zaman bir şey arasak imdadımıza koşan Google ile başlayalım. Tıpkı logosu gibi renkli bir uçak olmuş.
Huawei'nin bu fütüristik tasarımı da oldukça asil görünüyor.
Anlaşılan Samsung sadelikten yana.
Apple'ın bu uçağına 'iFlight Pro Max' diyebilir miyiz?
Hatta bir de 'iFlight SE' modelimiz olsun.
Microsoft'un DC evreninden fırlayıp gelmiş gibi duran uçağı...
Ve listemize Xiaomi ile noktayı koyalım.
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