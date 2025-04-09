Apple, Google, Microsoft... Teknoloji Devleri Uçak Üretse Nasıl Görünürdü? (Apple'a Aşık Olmamak Mümkün Değil!)

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Samsung ya da Apple’ın ürettiği bir uçağı havada görmek, şimdilik hayal gücümüzü epey zorlayabilir. Ancak üretselerdi, bu firmaların her birinin mevcut ürünlerindeki tasarım anlayışlarını uçaklarına da yansıtacağına şüphe olmazdı.

Biz de bunu düşünerek ortaya ne çıkacağını merak ettik ve 'Teknoloji devleri uçak üretseydi nasıl görünürdü?'' sorusunu yanıtlamaya çalıştık. 

Bakalım birazdan göreceğiniz uçaklar arasında sizin favoriniz hangisi olacak? 

Listemize ne zaman bir şey arasak imdadımıza koşan Google ile başlayalım. Tıpkı logosu gibi renkli bir uçak olmuş.

google uçak

Huawei'nin bu fütüristik tasarımı da oldukça asil görünüyor. 

huawei uçak

Anlaşılan Samsung sadelikten yana. 

samsung uçak

Apple'ın bu uçağına 'iFlight Pro Max' diyebilir miyiz? 

apple uçak
 

Hatta bir de 'iFlight SE' modelimiz olsun.

apple uçak

Microsoft'un DC evreninden fırlayıp gelmiş gibi duran uçağı...

microsoft uçak

Ve listemize Xiaomi ile noktayı koyalım. 

xioami uçak

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