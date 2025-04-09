Samsung ya da Apple’ın ürettiği bir uçağı havada görmek, şimdilik hayal gücümüzü epey zorlayabilir. Ancak üretselerdi, bu firmaların her birinin mevcut ürünlerindeki tasarım anlayışlarını uçaklarına da yansıtacağına şüphe olmazdı.

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