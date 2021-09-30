Yenilenmiş Telefonlarda KDV Yüzde 1'e Düşürüldü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, sertifikalandırılmış ikinci el akıllı telefonlardan alınan KDV'yi yüzde 1'e düşürdü. Daha önce yüzde 18 olan vergi kaleminin düşmesi, onarılmış ikinci el telefonların fiyatlarının düşmesini sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz dönemlerde Resmi Gazete'deki bir genelge ile yenilenmiş telefonların önünü açmıştı. Bu genelgeye göre yıpranmış olan akıllı telefonlar, bakanlık tarafından tescillenmiş merkezlerde onarıldıktan sonra sertifikalanarak, piyasaya yeniden sürülecekti. Bu sayede tüketiciler, ikinci el satın aldıkları telefonlarda hem muhataba sahip olacaklardı hem de korunma altına alınmış olacaklardı. Şimdi bu meseleyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yenilenmiş akıllı telefonların satışlarında uygulanan KDV, yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Böylelikle onarımı yapıldıktan sonra garantili bir şekilde satılan akıllı telefonların fiyatlarının, düşmesinin önü açılmış oldu.

Sertifikalandırılmış ikinci el telefon fiyatları düşecek

Türkiye'de sıfır akıllı telefon almak pek de kolay değil. Üstelik üst düzey telefonlar yaklaşmak istediğinizde, en az 10 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Resmi Gazete'deki son Cumhurbaşkanlığı Kararı, vatandaşı ikinci el telefona itecek gibi görünüyor. Bu kararla tüketicilerin uygun fiyatlara telefon bulmaları biraz daha mümkün hale gelmiş olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve yüzde 1 KDV uygulanan 1 numaralı listeye eklenen madde şöyle:

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez),