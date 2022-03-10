Yer çekimi etkisinin hangi gezegende nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise size kısa ve bu sorunuza cevap verecek keyifli bir video önerimiz var.

Şu an Ay'da ya da Jüpiter'de olsaydınız, yer çekimi sizi nasıl etkileyecekti? Güneş Sistemi'ndeki diğer gök cisimlerinde Dünya'da olduğundan daha farklı bir yer çekimi olduğunu biliyoruz. Örneğin Ay'da gezegenimizin altıda biri kadar bir yer çekimi (kütleçekim) vardır. Kütleçekim, gök cisimlerinin kütlesine ve yoğunluğuna göre değiştiği için tüm gezegenlerde de birbirinden farklıdır.

Peki acaba Plüton'da ya da Mars'ta, Jüpiter'de yer çekiminin etkisi nasıl? Son dönemde sosyal medyada karşımıza sık sık çıkan eğlenceli bir video, bunu anlatmanın oldukça basit ve etkili bir yolunu bulmuş.

Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde yer çekimi etkisi nasıl görünüyor?

Bu kısa ve etkili videoda Güneş Sistemimizdeki farklı gezegenlerde yer çekimi etkisi, bir arabanın üzerine düşen kerestelerle anlatılıyor. Videoda yer çekimi etkisinin bazı gezegenlerde birbirine epey yakınken, kimilerinde ise arada uçurumlar olduğunu görebiliyoruz.

Örneğn Ay'da düşük yer çekimi etkisiyle araba adeta havada süzülürken, Güneş'te ise saniyesine adeta perte çıkıyor. Bu eğlenceli video, son dönemde hem YouTube'da hem de Twitter'da viral olmuş durumda, siz videoyu beğendiniz mi? Etkisini en çok merak ettiğiniz ve deneyimlemek istediğiniz gök cismi hangisi oldu? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!