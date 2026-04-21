Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Reklamlardaki Oyunları Oynayabilmenizi Sağlayan Yerli Girişim Playable Factory Satıldı

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye, özellikle oyunlar konusundaki girişimleriyle son yıllarda ciddi anlamda öne çıkmayı başaran bir ülke olmuştu. Ancak yükselen tek sektör bu değildi. Farklı alanlardan da şirketler görüyorduk. Özellikle oyunlardaki reklamlar ile ilgili hizmetler sunan Playable Factory de bunlardan biriydi.

Yerli girişim Playable Factory ile ilgili şimdi de çok önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin, Ürdün merkezli bir oyun şirketi olan Tamatem Games tarafından satın alındığı duyuruldu. Anlaşmanın bedeli gibi detaylar paylaşılmadı.

Reklamlardaki Oyunları Oynayabilmenizi Sağlayan Yerli Girişim Playable Factory Satıldı
Playable Factory, reklamlardaki oyunları oynamanızı sağlayan hizmetler geliştiriyordu

Playable Factory’nin nasıl bir şirket olduğundan da bahsedelim. 2021 yılında Gökçe Nur Oğuz ve Berat Oğuz tarafından kurulan girişim, oynanabilir reklamlar ve interaktif videolar üretmesiyle öne çıkan bir marka. Telefonda bir oyun oynarken karşınıza çıkan bir reklamdaki oyunu oynayabilmenizi sağlayan firmalardan diyebiliriz.

Şirket, kurulduğu günden beri sürekli yükselişteydi. Bugüne kadar 250’den fazla müşteriyle çalıştığı, 30.000’den fazla oynanabilir reklam ile 30 milyarı aşkın görüntülenmeye ulaştığı belirtiliyor. Müşterileri arasında ise Zynga, Ubisoft, Voodoo, Gameloft, Rovio, Playtika, Crazy Labs gibi oyun devleri yer alıyordu.

Sektörel Haberler Ve İçeri̇kler Kategorisinde En Çok Okunanlar

NVIDIA, Dev Bir Bilgisayar Markasını Satın Almayı Planlıyor

NVIDIA, Dev Bir Bilgisayar Markasını Satın Almayı Planlıyor

Papara'nın Yeni Sahibi Belli Oldu!

Papara'nın Yeni Sahibi Belli Oldu!

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Yapay Zekâ Artık Koddan İbaret Değil: Google, Bir 'Filozof'u İşe Aldı!

Yapay Zekâ Artık Koddan İbaret Değil: Google, Bir 'Filozof'u İşe Aldı!

ABD Ordusuna Yapay Zeka Üreten Palantir'den Tüm Teknoloji Dünyasına Çağrı Ordu, Tüfek Üretmemizi İsterse Tüfek Üretmeliyiz

ABD Ordusuna Yapay Zeka Üreten Palantir'den Tüm Teknoloji Dünyasına Çağrı Ordu, Tüfek Üretmemizi İsterse Tüfek Üretmeliyiz

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Wired, Türkiye'ye Geliyor!

Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Wired, Türkiye'ye Geliyor!

MediaMarkt'a, Rekabet İhlali Nedeniyle 330 Milyon TL Ceza Kesildi!

MediaMarkt'a, Rekabet İhlali Nedeniyle 330 Milyon TL Ceza Kesildi!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

