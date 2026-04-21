Reklamlardaki oyunları oynamanızı sağlayan hizmetler geliştiren yerli şirket, Playable Factory satıldı.

Türkiye, özellikle oyunlar konusundaki girişimleriyle son yıllarda ciddi anlamda öne çıkmayı başaran bir ülke olmuştu. Ancak yükselen tek sektör bu değildi. Farklı alanlardan da şirketler görüyorduk. Özellikle oyunlardaki reklamlar ile ilgili hizmetler sunan Playable Factory de bunlardan biriydi.

Yerli girişim Playable Factory ile ilgili şimdi de çok önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin, Ürdün merkezli bir oyun şirketi olan Tamatem Games tarafından satın alındığı duyuruldu. Anlaşmanın bedeli gibi detaylar paylaşılmadı.

Playable Factory, reklamlardaki oyunları oynamanızı sağlayan hizmetler geliştiriyordu

Playable Factory’nin nasıl bir şirket olduğundan da bahsedelim. 2021 yılında Gökçe Nur Oğuz ve Berat Oğuz tarafından kurulan girişim, oynanabilir reklamlar ve interaktif videolar üretmesiyle öne çıkan bir marka. Telefonda bir oyun oynarken karşınıza çıkan bir reklamdaki oyunu oynayabilmenizi sağlayan firmalardan diyebiliriz.

Şirket, kurulduğu günden beri sürekli yükselişteydi. Bugüne kadar 250’den fazla müşteriyle çalıştığı, 30.000’den fazla oynanabilir reklam ile 30 milyarı aşkın görüntülenmeye ulaştığı belirtiliyor. Müşterileri arasında ise Zynga, Ubisoft, Voodoo, Gameloft, Rovio, Playtika, Crazy Labs gibi oyun devleri yer alıyordu.