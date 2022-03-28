Yerli İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA'nın Son Hali Paylaşıldı

Baykar Teknoloji'nin yerli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın son hali paylaşıldı. Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan görüntüde, KIZILELMA'nın kanatlarının takıldığı görüldü. Uçağın 2025 yılı gibi kullanımda olması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk savunma sanayiinin önemli isimlerinden Baykar Teknoloji'nin insansız savaş uçağı MİUS Bayraktar KIZILELMA'yı tanıttığından bahsetmiştik. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden şirket, geçtiğimiz gün önemli bir açıklama yaptı. Şirketin bir numaralı ismi Selçuk Bayraktar, KIZILEMA'ya ait yeni görüntüler paylaştı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan Twitter'daki paylaşımda, KIZILELMA'nın kanatlarının takıldığı hali yer alıyordu. "Pazar günü sülale boyu toplandık. #AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi.. #CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da... Ama #KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik." diyen Bayraktar, insansız savaş uçağının dışarıdan bakınca neredeyse hazır duruma geldiğini müjdelemiş oldu.

İşte KIZILELMA'nın son hali

Baykar Teknoloji'nin yeni insansız savaş uçağı, oldukça etkileyici özelliklere sahip. 1,5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan uçak, 5,5 ton kalkış ağırlığı sunuyor. 5 saat boyunca kesintisiz olarak uçabilen insansız savaş uçağının ulaşabildiği maksimum irtifa 40 bin feet. 800 km/sa hıza ulaşabilen KIZILELMA'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise düşük radar izine sahip oluşu. Yani bu savaş uçağının radarda görünme ve düşman radarına girme olasılığı, diğer savaş uçaklarından çok daha düşük.

KIZILELMA'nın ne zaman hazır olacağı ve görev yapacağı henüz net değil. Ancak şirket, bu insansız savaş uçağını önümüzdeki yıl ilk kez test edecek gibi görünüyor. Zira planlar gerçekleşir ve KIZILELMA'yı önümüzdeki yıl havada görebilirsek, ilk testlerden iki yıl sonra, yani 2025 yılında Türkiye'nin insansız savaş uçakları kullanıma hazır hale gelebilir. Bu süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Selçuk Bayraktar'ın Twitter'daki paylaşımı: