Baykar Teknoloji özellikle Ukrayna'daki İHA ve SİHA'ların başarısının ardından adından sıkça söz ettirirken, Selçuk Bayraktar AKINCI B'nin irtifa rekoru kırdığını ve yeni MİUS Bayraktar KIZILELMA'yı duyurdu.

Baykar Teknoloji tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Ukrayna’da çıkarttığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettirmiş hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Bayraktar SİHA’larına şarkı bile bestelenmişti. Bayraktar SİHA’larının bu başarısından tüm dünyada da övgüyle bahsedilmeye devam ediliyor.

Baykay teknoloji tarafından üretilen bir diğer TİHA (Taarruzi insansız hava aracı) Bayraktar AKINCI’nın B modeli de geçtiğimiz günlerde bir rekora imza attı. Toplamda 1500 HP’ye sahip olan Bayraktar AKINCI B test uçuşlarına devam ederken, 40.170 feet yüksekliğe ulaşarak şimdiye kadar milli havacılık tarihimizde çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı. Selçuk Bayraktar bu müjdeyle birlikte bir yeni insansız savaş uçağının daha duyurusunu yaptı.

Baykar Teknoloji tarafından yeni MİUS Bayraktar KIZILELMA duyuruldu, peki MİUS nedir?

Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda “Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA” sözlerine yer vererek ilk fotoğraflarını paylaştı. Şimdilik sade ve oyuncak gibi bir görüntüsü olsa da henüz üretim aşamasında olduğunu ve bunun bir MİUS olduğunu unutmamak lazım. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) turbofan motorlu insansız savaş uçaklarının özelliklerine şöyle bir bakalım:

Kalkış ağırlığı: 5,5 ton

Faydalı yük kapasitesi: 1,5 ton (gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıyabiliyor)

Seyir süresi: 5 saat

Maksimum irtifa: 40.000 ft (12.000 m)

Seyir hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)

Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış

Düşük radar izi

Akıllı filo otonomisi

Balığa benzetilen bu yeni MİUS’ların Savunma Sanayii’sinde 2023 yılına kadar yerini alması bekleniyor. Test aşmasında olan birçok İnsansız Hava Aracı başarılı işlere imza atıyor olsa da, KIZILELMA'dan beklentinin çok daha yüksek olduğu ortada. Belki de Bayraktar TB2 gibi adına şarkılar bestelendiğini bile görebiliriz.

İşte Bayraktar KIZILELMA’dan ilk görüntüler: