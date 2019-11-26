Bakan Varank: Yerli Otomobiller Aralık Ayında Tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzun bir süredir sık sık gündeme gelen ve tasarımı hakkında henüz ner bilgilerin bulunmadığı yerli otomobil için tarih verdi. Varank, önümüzdeki Aralık ayında, yerli otomobilin kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu tarafından yürütülen yerli otomobil projesi için ilk net adımlar 2017 yılında atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “5 babayiğit” olarak kamuoyuna duyurulan şirketler, devlet desteği ile bir iştirak kurmuşlardı.

Yıllar içerisinde yaşanan gelişmelerle şirketler ve TOGG yönetim kurulunda önemli değişimler meydana geldi. Bakanlıklar, şirket yetkilileri proje hakkında sık sık açıklamalarda bulundu. Hatta geçtiğimiz hafta, yerli otomobil için ilk fabrikanın Gebze’de kurulacağı açıklandı.

Bakan Varank, “TOGG, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" açıklamasında bulundu:

Şu ana kadar yerli otomobilin tasarımı hakkında pek çok spekülasyon ortaya atıldı. TOGG girişiminden önce, projenin ilk yankı bulduğu dönemde tanıtılan yerli otomobil, Cadillac BLS modeline benzetilmişti. Eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi bünyesinde de elektrikli spor otomobiller üzerine başarılı prototipler geliştirilmişti.

Aralık ayında göreceğimiz yerli otomobillerin de elektrikli olması bekleniyor. Bakan Varank’ın açıklamalarından hareketle “ön gösterim araçları” olarak karşımıza çıkacak otomobiller, satışa sunulacak nihai sürümler olmayabilir. Öyle ya da böyle yerli otomobil projesinde en çok merak edilen detayları öğrenmek için sayılı günler kaldı.

Aralık ayı gelmeden evvel Türkiye’de bugüne kadar üretilmiş bütün yerli otomobillere, başarılı ya da başarısız projelere buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Aralık’ta göreceğimiz otomobiller hakkındaki beklentilerinizi yorumlar kısmında görmek isteriz.