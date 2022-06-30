Singapur merkezli teknoloji şirketi OMIX, ülkemizde üretilen X serisi telefonların yeni modellerini bugün tanıttı. Gelin hep birlikte OMIX’in yeni akıllı telefonlarının teknik detaylarına ve özelliklerine yakından bakalım.

Türkiye’de üretim yapan Singapur merkezli teknoloji şirketi OMIX, birçok farklı ürünlerini piyasaya sürerek sektörde ilerlemeyi sürdürüyor. Kısa süre önce ülkemize giriş yapan şirket, daha önce çıkardığı X300 ve X500 akıllı telefonlar gibi birçok ürünüyle beğeni toplamayı başarmıştı.

OMIX şimdi de yeni bir etkinlik gerçekleştirdi. Geçtiğimiz saatlerde yapılan etkinlikte yeni telefon modelleri ve ekosistem ürünleri tanıtıldı. Bizler de bu içeriğimizde bu etkinlik kapsamında şirketin tanıttığı öne çıkan ürünleri ve öne çıkan özellikleri sizler için derledik. Gelin hep beraber bu ürünlere bir göz atalım.

İşte OMIX’ın yeni telefonları

Türkiye pazarında yükselmeye devam eden şirket; X400, X600, X700 gibi akıllı telefonların tanıtımını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda cihazların hepsinde VRAM olduğu belirtilirken bu cihazlar hakkında detaylar da yer aldı.

OMIX X400

OMIX tarafından tanıtılan cihazlardan biri X400’dü. Açıklamalara göre gri, mavi ve beyaz gibi renk seçeneklerine sahip olacak bu telefon; 6,53 inçlik bir ekran, 1600x720 çözünürlük, 60 Hz ekran yenileme hızı gibi özellikler ile gelecek. Kamera tarafında ise cihazın Led Flash, 50 MP sensör, 108 MP çekim modu ve 16 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacağı aktarıldı.

Son olarak ‘daha akıcı arayüz ve daha güçlü performans’ ifadeleriyle tanıtılan 5000 mAh batarya gücüne sahip olacak cihazın; 12 GB RAM + 128 GB hafıza, 8 GB RAM + 128 GB hafıza ve 8 GB RAM + 64 GB hafıza seçenekleriyle geleceği aktarıldı. Hızlı şarj özelliğine de sahip olacak X400’ün başlangıç fiyatının 4199 TL olacağı açıklandı.

OMIX X600

Şirketin tanıttığı bir diğer cihaz da X600’dü. X400’ün abisi olarak nitelendirebileceğimiz X600, Mediatek Helio G88 işlemci ve HyperEngine 2.0 ile geliyor. 6,78 inçlik FHD+ 108x2460 çözünürlükte bir ekran ile karşımıza çıkan cihaz, 90Hz yenileme hızı ve Widevine DRM sertifikası ile bizleri karşılıyor.

18W hızlı şarj ve 5000 mAh bataryaya sahip olan X600, 108 MP’lik yapay zekâ kamerası, EIS, panoramik ön kamera ve close up Focus gibi özelliklere de sahip. Acil durumlarda kullanabileceğiniz ve “Alo desem yeter” diyenlerin ilgisini çekecek Ultra Güç Tasarrufu modu ile telefonu tek şarjla 1 aya yakın kullanabiliyorsunuz. 12 GB RAM + 128 GB hafıza, 8 GB RAM + 128 GB hafıza ve 8 GB RAM + 64 GB hafıza seçenekleriyle gelen X600’ün başlangıç fiyatı ise 4999 TL olarak açıklandı.

OMIX X700

Ailenin en güçlü akıllı telefonu olan X700, Mediatek'in 8 çekirdekli Helio G95 CPU'su, Mali-G76 MC4 GPU ve gelişmiş yapay zekâ ile bizleri karşılıyor. Cihazın ekranına baktığımızda ise 6,43 inçlik FHD+ Amoled ekranla karşılaşıyoruz. 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran aynı zamanda Widevine DRM sertifikasına da sahip.

5000 mAh Li-Po bataryaya sahip olan X700, aynı zamanda 30W hızlı şarj ve 10W kablosuz şarjı da destekliyor. 16 GB RAM + 128 GB ve 256 GB hafıza seçenekleriyle satışa sunulacak X700’ün başlangıç fiyatının ise 7999 TL olacağı açıklandı.