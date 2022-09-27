Kalp krizini, felç, alzheimer gibi önemli hastalıkların önüne geçen, kilo vermenizde büyük bir rol oynayan yeşil çayın faydaları nelerdir diye merak ediyorsanız, sizler için tüm detaylarıyla birlikte anlattık. Yeşil çayınızı demleyin ve usulca sayfayı aşağı kaydırın.

Bitki çaylarının hiç bilmediğimiz, vücudumuza oldukça fayda sağlayan yönleri bulunuyor. Kimi zaman sakinleştiriyor, kimi zaman yaptığımız diyeti destekliyor, kimi zaman hasta olduğumuzda yardımımız koşuyor. Bugün konuğumuz ise, bitki çayları arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi olan yeşil çayın faydaları nelerdir konusu. Birden fazla faydası olan ve zaman zaman vücudumuz için tüketmemiz gereken yeşil çayın faydalarını gördüğünüzde, en yakın marketten bir paket satın alacaksınız.

Bir diyet yapıyor olabilirsiniz veya hasta olabilirsiniz. En büyük yardımcınız yeşil çayınız olacaktır. Yeşil çay ülkemizde her ne kadar diyet yoğunluklu kullanılsa bile, sağlığımıza bir diyetten çok daha fazla yararı bulunuyor. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, yeşil çayın faydaları listemize geçelim.

Biyoaktif bileşikler içerir

Yeşil çay, oldukça fazla sağlıklı bileşiği içerisinde bulunduruyor. Vücudunuzdaki iltihabı azaltmak, kanser hücreleri ile savaşmak için yararlı olan polifenolleri barındıran yeşil çay, hücre hasarını onarmada oldukça etkili. Bununla birlikte, epigallokateşin adı verilen bir kateşin biçimi de barındıran yeşil çay, hücreleri iyileştirmeyi daha da güçlendiren antioksidanlar içeriyor.

Bu antioksidanlar, vücudunuzda oluşabilecek serbest radikallerin önüne geçiyor, hücrelerinizi ve moleküllerinizi olası hasarlardan koruyor. Eğer engellenemezse, vücudunuzda bulunan serbest radikaller, birçok hastalık türüne yol açıyor ve daha sık hastalanmanıza neden oluyor. Epigallokateşin, yeşil çayda bu zamana kadar bilinen en güçlü bileşiklerin başında geliyor. Yeşil çay, vücuda fayda sağlayacak minerallerden az da olsa içeriyor.

Beyin fonksiyonlarına iyi yönde etkisi bulunuyor

Yeşil çayın bir diğer faydası ise, beyin fonksiyonlarınızı arttırıyor olması. Yeşil çay, bir kahve kadar olmasa bile içerisinde az miktarda kafein içerir. Yeşil çayda bulunan kafein, içerisinde bulunan adenosin sayesinde beyin fonksiyonlarınızı güçlendirerek odaklanmanızı sağlar.

Bildiğiniz üzere, fazla kafein tüketimi riskli bir durum olsa bile aslında kafeinin ruh hali, uyanıklık, reaksiyon süresi ve hafıza gibi önemli konularda iyileştirmeler meydana getirdiği biliniyor. Yeşil çayın içerisinde beyin fonksiyonlarını geliştirmek için kafein ile birlikte, kan-beyin bariyerini geçebilen amino asitlerde bulunuyor. Bu amino asitler, dopamini ve beyinde bulunan alfa dalgaların etkileşimini daha da yükseltir. Kafein ile L-theanine amino asidinin bir araya gelmesi sonucu, adeta süper güç tarzı bir şey meydana geliyor ve beyin fonksiyonları çok daha hızlı çalışıyor.

Yağ yakımını arttırır

Gelelim belki de yeşil çayın en çok tercih edilme nedenlerinden bir tanesine. Özellikle diyet yapan insanlar, yeşil çayı sıklıkla tercih ediyor. Çünkü yeşil çay, metabolik hızı fazlasıyla arttırıyor. Yapılan araştırmalara göre, yeşil çayın yağ yakımı özelliği her insanda işe yaramıyor. Bu, daha çok sizin kurduğunuz diyet ve spor programına göre değişiyor. Yani, yalnızca yeşil çay içerek kilo vermeye çalışıyorsanız bu yanlış bir yol izlenimi olabilir.

Yukarıda söylediğimiz gibi, yeşil çayın içerisinde kafein bulunuyor. Kafein, beyin fonksiyonlarını çalıştırmakla birlikte yağ dokusu ve yağ asitlerini de harekete geçiriyor. Vücudunuz, harekete geçen doku ve asitleri enerjiye dönüştürüyor ve fiziksel performansınızda gözle görülür bir artış meydana geliyor. Bu da haliyle kilo vermenizde rol oynuyor.

Kanser riskini daha da azaltıyor

İlk maddede söylediğimiz gibi, yeşil çay içerisinde bulunan antioksidanlar kanser riskini daha da azaltıyor. Kanser hastalığı, vücudumuzdaki hücrelerin kontrolden çıkarak büyümeye devam etmesi sonucunda meydana geliyor. Dünyada kanser hastalığı oldukça yaygın ve bununla birlikte ölümlerin çoğu kanser hastalığı dolayısıyla meydana geliyor.

Gelelim şimdi yeşil çayın bu taraftaki faydalarına. Yeşil çay, içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde herhangi bir iltihap, kronik hastalık, kanser gibi kritik sorunların meydana gelmemesini sağlıyor.

Yaş ilerledikçe beyinde meydana gelebilecek sorunların önüne geçer

İnsanlar yaşlandıkça vücudunda bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Özellikle beyinsel hastalıklar, diğer hastalıklara göre çok daha kritik bir öneme sahip. Eğer bir yeşil çay tüketicisiyseniz, yaşınız ilerledikçe beyin sağlığınız diğer insanlara göre çok daha düzenli ve olumlu ilerleyecektir. Özellikle, yaşlı bireylerde meydana gelebilecek alzheimer hastalığının önüne geçmenizde büyük bir rol oynayan bu çay, parkinson içeriğinin de önüne geçmenizde büyük rol oynar.

Ağız kokusunu azaltabilir

Yeşil çayda bulunan kateşinler, ağız kokusunun önüne geçiyor ve ağız sağlığınız için oldukça faydalı. Kateşinler, ağızdaki bakterilerin büyümesini engelliyor ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırıyor. Streptococcus adı verilen mutans, ağızlarda en çok rastlanan bakterilerin başında geliyor. Ağzınızda plak oluşumuna neden olur ve diş çürümelerini meydana getirir.

Diyabetin önlenmesine yardımcı olur

Diyabet çeşiti olan Tip 2 diyabet, günümüzde hızla yayılmaya devam ediyor. Diyabet, ileride geri dönüşü olmayan sonuçları doğurabilecek oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Amerika’da her 10 insandan 1’i diyabet hastalığına yakalanıyor. Tip 2 diyabet, insülin direncini ortaya çıkaran oldukça tehlikeli bir evredir.

Yeşil çay hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, bu bitki çayının insülin duyarlılığını azaltabileceği hakkında tespitler yapılmıştır. Japonya’da yapılan bir teste baktığımızda, yeşil çayı sık tüketen bireylerde diyabet riskinin %42 oranında azaldığını fark edildi.

Kariyovasküler hastalıklara karşı önlem alabilirsiniz

Kardiyovasküler hastalıklara örnek vermemiz gerekirse, felçler ve kalp hastalıkları diyebiliriz. Özellikle kalp hastalıkları, en az kanser kadar en çok yaşanan ölüm risklerinin başında geliyor. Gelelim yeşil çayın bu taraftaki etkisine. Bu çay, vücuttaki kolestrol ve LDL kolestrol seviyelerini kontrol altına alıyor ve bu tarz kritik hastalıkların meydana gelmesini önlüyor. Ayrıca, kalp hastalığına giden yolda önemli bir role sahip olan oksidasyondan koruyan antioksidanlarda çayda bulunuyor.

Büyük bir özetle: Daha uzun yıllar yaşamanızı sağlıyor

Yeşil çay beyin, kalp, kolestrol gibi önemli noktalarda faydalı olması ile birlikte, yukarıda listelediğimiz maddelerin hepsini birleştirirsek daha uzun yıllar yaşamanızı sağlıyor. Günde minimum 1 bardak yeşil çay içen insanların, diğer insanlara göre çok daha uzun yıllar yaşadığı tespit edildi.

Sizler için yeşil çayın faydaları nelerdir sorusunu yanıtladık. Yeşil çay, özellikle diyet için sık kullanılsa bile, vücuda oldukça fazla yararı bulunuyor. Özellikle, vücudumuzda kritik görevlere sahip organlarımıza fayda sağlayan yeşil çaydan, fazla olmasa bile tüketmenizi tavsiye edebiliriz. Sizler yeşil çay kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız sizdeki faydalarını yorumlarda paylaşmayı unutmayın.