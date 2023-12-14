TikTok'ta uzun zamandır popüler olan bu teori, pek çok kullanıcısını inandırmayı başardı. Ancak uzmanlara göre bu teorinin bir açıklaması var. Peki gerçekten doğru olabilir mi?

Gün geçmiyor ki yeni bir TikTok teorisiyle daha karşılaşmayalım. Günümüz ilişkilerini yeşil çizgi yöntemiyle analiz ettiğini iddia eden bu teori, tahmin edersiniz ki popüler oldu. Bazen kendi ilişkilerini bazen de ünlü çiftlerin ilişkisini analiz eden TikTok kullanıcıları, bu teoriye epey inanmış gibi gözüküyor.

Tabii her teoride olduğu gibi bu akımın da bilimsel anlamda bir açıklaması var. Peki interneti ele geçiren bu teorinin, herhangi bir gerçeklik payı taşımasına imkân var mı?

İlk başta bu teorinin ne olduğunu kısaca bir açıklayalım:

Bu teorinin iddiası ise, partnerinizle birlikte çekildiğiniz fotoğraflarda nasıl durduğunuzun ilişkiniz hakkında epey bir şey söylemesi. Fotoğraflarda yanındaki kişiye doğru eğilen kişi, bir diğerinin dünyasına giren kişi oluyor. Yanında dik duran kişi ise ilişkide baskın ve iktidar sahibi olan kişi.

Örneğin bu görsel üzerinden ilerleyelim; Will Smith ve eşi Jada Smith bir ödül töreninde çektirdikleri fotoğrafın ardından sosyal medyada yeşil çizgi teorisi konusunda epey konuşulmuştu. Partnerine yaslanan Will Smith, ilişkide baskın olmayan kişi. Çizgide açıkça görülebileceği üzere ünlü oyuncu, eşine yaslanıyor. Ancak Jada Smith tam aksine, dimdik bir poz sergiliyor.

Bu kurala göre; bir erkek, kız arkadaşına doğru eğildiğinde kendini muhtaç, değersiz ve ona bağımlı hissettiğini ortaya koyuyor. Bu örnek, Kim Kardashian ve partneri üzerinde de açıkça görülebiliyor. Kim, kameralara karşı oldukça dik dururken; partneri Kanye West ise hafifçe Kim'e yaslanmış bir şekilde poz veriyor. Yani bu ilişkide baskın olan kişi, Kim Kardashian.

Peki, gelelim bu teorinin gerçeği ne kadar yansıttığına:

Pek çok psikolog ve ilişki uzmanı bu teorinin herhangi bir doğruluk payı taşımadığını açıklamış. Çünkü psikologlar burada baz alınan şeyin, sadece ilişki içerisinde gösterdiğimiz "beden dili" olduğunu söylüyor. Evet, beden dili günümüzde psikolojinin bize açıklamasıyla beraber çok şeyi anlatıyor ancak partnerinizle olan ilişkinizi sadece beden dilini kullanarak anlayamazsınız.

Ünlü psikolog Nancy Sokarno, bu fotoğraflarda sadece duruşa bakarak bir şey anlayamayacağımızı söylüyor. Bir çiftin dinamiklerini iyice anlamamız isteniyorsa diğer etmenlere de göz atmamız gerekiyor. Örneğin Will ve Jade Smith, kameralar karşısında belki de o kadar rahat hissetmemişlerdir.

Psikoloğun bu konu özelinde açıklaması ise şöyle: "Nihayetinde her şey birbirinize nasıl davrandığınıza bağlı. Birbirinizi duygusal olarak nasıl desteklediğiniz, nasıl sohbet ettiğiniz, anlaşmazlıkları nasıl çözdüğünüz gibi faktörler bir kişinin beden dilinden çok daha önemlidir."

Üstelik partnerine doğru eğilen kişiler; psikologlar tarafından "bağımlı" olarak değil, "bağ kurmak isteyen kişi" olarak nitelendiriliyor.

Çevremizdeki veya kendi ilişkimizi gözlemlediğimizde neredeyse çiftlerin birçoğunda partnerine daha çok yakınlık gösteren birinin olduğunu fark etmişizdir. Bu kişiler genelde bağlılıklarını, sevgilerini veya ilgilerini ilişki içerisinde böyle gösterebileceği gibi veya sadece yakın olma eğiliminde bulunabilirler. Bu davranış biçimi doğal olarak TikTok teorisinde bahsedildiği gibi herhangi bir "bağımlı olma" durumunu yansıtmıyor.

Hatta bizce size yakın olmayan partnerinizde bir sorun arayın çünkü ne olursa olsun ilişkide herhangi bir yakınlık göstergesi olmaması karşı taraf için bazen yıpratıcı olabiliyor. Yakınlık göstermeyen kişi sizi sevmiyor diyemeyiz ancak insan sevdiğine günün sonunda biraz sevgi göstermek istemez mi? :)

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