yolcu gemisinde ölünce ne oluyor

Denizlerin ortasında, mavi sular üzerinde süzülürken bir yolcu gemisinde yaşananlar genellikle neşe ve rahatlama ile doludur. Ancak hayatın kaçınılmaz gerçekleri arasında yer alan ölümü de unutmamak lazım. Peki birisi yolcu gemisinde öldüğünde ne oluyor?

Yolcu gemilerinde ölümün birçok sebebi olurken bu olay gerçekleştiğinde gemi personeli bir dizi prosedürü takip ediyor. Tabii ki izlenmesi gereken çeşitli adımlar var.

Eğer bir gün gemi turuna çıkıp dünyayı dolaşmak istiyorsanız ya da ebeveynlerinizin böyle bir planı varsa dikkat etmeniz ve aklınızda olması gereken pek çok detay var.

Olmaz demeyin olabilir.

Bir araba ya da uçak kazasında ölen kişilerin rakamları kadar olmasa da tabii ki yolcu gemilerinde ölen insanlar da var. Her yıl yolcu gemilerinde ortalama 200 kişi hayatını kaybediyor. Bu rakam genele bakıldığında az gibi durabilir ancak kimin başına geleceğini maalesef bilemeyiz.

Rakamları oluşturan kişilerin pek çoğunun ölümü doğal nedenler. Bir de yolcu gemisi yolculuğuna çıkmış kişilerin genellikle yaşlı insanlar olduğu da düşünülürse bu doğal ölümleri de daha da doğal hâle getiriyor.

Yolcu gemisinde gerçekleşen ölümlerin doğal olmayan sebepleri de var.

Yolcu gemisinde herhangi bir rüzgâr veya şiddetli dalgada düşme ihtimali ise düşük çünkü gemide buna göre önlemler alınıyor. Ancak alkol varsa, kişi seyir hâlinde geminin demirlerinde ayağa kalkıyorsa ya denize ya da güverteye düşüp hayatını da kaybedebiliyor.

Bunun yanı sıra havuzda boğulan çocuklar ya da besin alerjisi olanlar ölenlerin arasına giriyor. Hiçbir sağlık sorunu bildirmeyen, kalp krizi geçirerek 1 gecede aniden hayata gözlerini yumanlar da ölüm sayılarının içinde. İntihar ve cinayet de yolcu gemilerinde rastlanan vakalar.

Her geminin içerisinde barındırdığı sağlık hizmeti farklı.

Cruise gemilerinin çeşitlerine ve büyüklüğüne göre sunulan hizmetler değişiklik gösteriyor diyebiliriz. Tabii ki bir ameliyathaneyi gemide bulamayabilirsiniz ancak acil müdahale gerektirdiğinde gerekli ekipmanlar, kapsamlı gemilerde mevcut. Yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı ve laboratuvar gibi.

Bunun yanı sıra hemşire ve doktor gemilerin olmazsa olmazı. Ancak doktorların sorumluluğu ve sayısı her gemi için aynı değil yani kruvaziyer şirketler, eğer doktor yanlış tedavide bulunursa bundan yasal olarak sorumlu olmuyor.

Genel tıbbi bakımdan sorumlu olmaları için şirketlerin, yetkili bir tıp doktorunu işe alması gerekiyor. Yani burada da dikkat etmeniz gerekenler başlıyor. Gemideki sağlık personelinin yetkisi nedir ve acil müdahale ekipmanı olarak neler var?

Her şekilde tıbbi müdahale yapılıyor ancak kişi öldükten sonra meşakkatli süreç başlıyor.

Gemi kaptanı, ölüm haberini aldıktan sonra geminin bayrağını taşıyan ülkeye bu ölümü bildiriyor. Gemi, en yakın limana yanaşana kadar da ölüm vakasının raporlanması ve diğer yasal işlemler başlatılıyor.

Gemi yolculuklarında bu durumlar için kullanılan acil çağrı kodları da var. Acil müdahale gerektiren ciddi bir durum varsa “Parlak Yıldız Operasyonu”, ölüm durumunda ise “Yükselen Yıldız Operasyonu” duyurusu yapılıyor.

Bir sonraki limana kadar ceset, morga kaldırılıyor.

Geminin büyüklüğü burada da devreye giriyor. Bazı gemilerde 2, bazılarında ise 10 tane soğutucu kabin bulunuyor, morg da diyebiliriz. Ceset torbası bulundurmak zaten hepsinde zorunlu.

Cesedin gemide bekleme süresi ise sadece 1 hafta. Bu süreç içerisinde ölen kişinin ailesinin cesedi teslim alma sürecini ilerletmesi gerekiyor. Tabii ki bu prosedürlere gemi mürettebatı da yardım ediyor.

Her limanın ve ülkenin cesedi kabul edip etmeme kuralları da farklılık gösteriyor. Bazı limanlar yeteri kadar donanımı yoksa ya da ülkesine gönderecek kadar gelişmiş değilse cesedi kabul edemeyebiliyor. Bu durumda da bir diğer limana geçiş sağlanıyor.

Ülkeye dönüş masraflarını kim ödüyor?

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Ölümle alakalı hiçbir masrafı yolcu gemileri karşılamıyor. Sorumluluk, ölen kişinin yakınlarına kalıyor. Bir de seyahat sigortası detayı var. Bazı sigortalar ölüm masraflarını karşılayabilir türden.

Bu yüzden de “Ne olur ne olmaz.” deyip sigortayı kapsamlı şekilde yaptırmakta fayda var. Çünkü başka bir kıtadan ya da ülkeden, ölen kişinin getirilmesi oldukça karmaşık bir süreç ve bu da biraz pahalıya mal olabiliyor.

İhmal olduğu düşünüldüğünde ne yapılıyor?

Gemi görevlileri bunun bir ihmal ya da cinayet gibi farklı yollardan olduğunu düşünürse yetkili birimlere haber vermek zorunda. İşin içine FBI girebilir ve detaylı bir soruşturma başlayabilir.

Ölen kişinin ihmal iddiası oluşturması için ise kanıt sunması gerekiyor ve kruvaziyer şirketinin varsa bir ihmalini göstermesi gerekebiliyor. Delil toplanması, yasal işlemlerin başlatılması gibi süreçlerde de şüpheliler bir odada tutuluyor. Bundan sonrası davacı ve avukatların yasal süreçleri ile devam ediyor.

Kimse mutluluk hayalleri kurduğu bir dünya turuna çıkarken ölümü düşünmez. Ancak gördüğünüz gibi olası bir durumda süreç biraz zor olabiliyor. Yine de gemi turunu iptal etmeyi düşünmek yerine tüm önlemlerinizi alabilir, sigortanızı kontrol edebilir ve bineceğiniz gemiyi daha kapsamlı türden seçebilirsiniz.

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