Video platformu olarak kullandığımız ancak son zamanlarda artan kısa video olayı ile pabucunu biraz dama attığımız YouTube, yayın hayatının henüz başlarındayken Türkiye’de yasaklanmıştı. Peki neden?

Birçok insan jenerasyon gereği belki bu yasağı az çok hatırlıyordur. 2007’de gerçekleşen bu yasak, bir kullanıcının paylaştığı video ile gerçekleşti.

Neredeyse tüm dünyada ses getiren bu olay nasıl yaşanmıştı?

Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından YouTube’a getirilen erişim engelinin sebebi, bir ergenin yüklediği video ile başladı.

18 yaşında Kostas Papafloratos adında bir Yunanın “Stavreatos” kullanıcı adı ile Türk halkına yönelik kötü amaçlı video yüklemesiyle başladı her şey. 3 Mart 2007’de YouTube’a yüklenen videoda Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Türk halkına çeşitli hakaretler içeren bir video yayınladı.

Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra basında yankı uyandıran bu olay, dört bir yandan tepki toplamıştı. 5 Mart günü basına yansıyan olay, T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Nurten Altınok’un İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği talimat ile hukukî bir boyuta ulaşmıştı.

Konuyla ilgili görüntülerin ardından 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince videoya erişim engeli getirildi.

6 Mart 2007’de ise başvuru karara bağlanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk bayrağı üzerinde yer alan bir fotoğrafında İngilizce hakaret ve küfür içeren videonun yayından kaldırılması talebi kabul edildi.

Bu kararın hemen ardından ise Türk Telekom, YouTube’a erişimi yasakladı. İlgili işlemler gerçekleştirildiğinde ise erişim tekrar sağlanmıştı. Ancak bu olayın ikincisi de gecikmedi. Aynı kullanıcı, farklı bir isimle önceki videoya benzer bir hakaret içeriği daha yayınladı.

Tekrar aynı süreçle sonuçlanan olayda erişim engeli de kısa süre içinde açıldı. Şu an ele aldığımız yasak ülkemizde YouTube’a getirilen ilk erişim engeli olsa bile Türkiye’nin YouTube imtihanı bitmek bilmedi. Yasaklar peşi sıra devam etti: 2008, 2010, 2014, 2015 ve daha nicesi…

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