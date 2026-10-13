YouTube’un Android’de 3 yeni uygulama logosu test ettiği ortaya çıktı. İşte o logolar ve muhtemel kullanım amaçları.

Dünyanın en çok kullanılan video platformu YouTube, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için sürekli yeni özellikleri test ediyordu. Şimdi ise Android tarafındaki yeni güncellemesiyle dikkat çeken bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

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Android Authority ekibinin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda ortaya çıkarılan bilgilere göre uygulamanın son sürümünde daha önce görülmemiş üç yeni uygulama logosu görüldü. Yani firma, 3 yeni logoyu test ediyor.

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Kullanıcılara farklı logo seçenekleri sunulabilir

Firmanın test ettiği bu 3 logo standart logosundan oldukça farklı tasarımlara sahipler. İlk tasarım, mevcut YouTube logosunun daha sade, monokrom ve hafif gölgelendirilmiş bir varyasyonu olarak göze çarpıyor. İkinci ikon tasarımı, dokusu nedeniyle krema veya dökülmüş bir boya katmanını andıran oldukça özgün bir estetiğe sahip. Üçüncü ikon ise nostaljik tüplü televizyon ekranlarını hatırlatan katmanlı ve belirgin bir CRT efekti taşıyor.

Logoların tam olarak hangi amaca hizmet ettiği resmi olarak bilinmese de tahminler kullanıcılara farklı seçenekler sunmak için olabilecekleri yönünde. Güncelleme dosyasında yer alan bir “tercih” kısmı da bunu destekliyor. Eğer böyleyse bu kişiselleştirme imkanının tüm kullanıcılara mı açılacağı yoksa YouTube Premium üyelerine özel bir ayrıcalık olarak mı kalacağı henüz belli değil. Özellik şu an test aşamasında. Bu yüzden ne zaman geniş çapta çıkacağını da bilmiyoruz.