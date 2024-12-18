YouTube, yeni politikaları gereği clickbait başlığa sahip videoları en ufak bir uyarı göndermeksizin kaldıracak.

YouTube, kullanıcıların clickbait başlıklar ve küçük resimler nedeniyle yanıltıcı bilgi ve içeriklerle karşılaşmasını önlemek amacıyla yeni bir adım atıyor.

Şirket, ilk olarak Hindistan'da başlayarak "SON DAKİKA" ya da "İSTİFA ETTİ" gibi dikkat çekici ancak aldatıcı ifadelerle izleyicileri yanıltan videoları kaldıracağını açıkladı.

Videolar herhangi bir uyarı gönderilmeden kaldırılacak

YouTube, yapmış olduğu duyuruda clickbait içeren videolar için artık daha sıkı bir moderasyon sürecine girildiğini belirtti. İlk etapta bu tür içeriklere dair herhangi bir ihtar verilmeden videoların platformdan kaldırılması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre uygulama kapsamının önümüzdeki aylarda genişletilmesi ve kuralların daha da katılaştırılması bekleniyor.

YouTube’un hangi tür içerikleri haber veya güncel olay olarak sınıflandıracağı ise belirsizliğini koruyor. Örneğin yalnızca siyasi gelişmeler mi son dakika haberi sayılacak yoksa spor olayları gibi farklı kategoriler de bu kapsama girecek mi belirsiz.

YouTube’un almış olduğu bu kararın kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra içerik üreticilerini daha etik bir yaklaşım benimsemeye teşvik etmesi bekleniyor.

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