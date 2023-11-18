YouTube'un pek de ayrım gözetmediği eski politikasından ayrılıp, gerçekten eğlence ve eğitim içerikleri üretmek isteyenlere yardım etmeye çalıştığını görüyoruz.

YouTube ve Twitch gibi platformların garip bir ‘ban’ (yasaklama) sistemi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu durum, sosyal medyada en çok, çıplaklığın ön planda olduğu paylaşımlara göz yumulurken ufak bir argo kelimenin kalıcı ban’a sebep olması gibi senaryolarla karşımıza çıkıyor.

Fakat YouTube, bazen işin dozunu kaçırıp bunların haricinde eğitim ve eğlence odaklı içerikleri çıplaklık gibi gerekçelerle engelleyip bu içeriklerden para kazanılmasını engelleyebiliyor. Neyse ki şirket, bu alanda köklü kararlara imza attı. Zira dans ve emzirme videolarına yönelik para kazanma politikaları güncellendi.

Artık bu içeriklerden daha çok reklam geliri elde edilebilecek.

Yenilikleri söylemeden önce önceki durumdan bahsedelim. Eğer emzirmeye yönelik eğitici içerikler çekiyorsanız YouTube, areola (göğüs uçları) görünmediği sürece para kazanmanıza izin veriyordu. Şimdiyse bir bebeğin yer aldığı videoda areola görünse bile para kazanma aktif kalacak. Thumbnail tarafında ise areola belirgin olmadığı sürece göğüse odaklanan video görsellerinden para kazanılabilecek. Fakat söz konusu videoda eğer bir bebek yoksa para kazanmanın önü yine kesilecek.

Dans tarafında ise dans hareketlerine odaklanan grind ve twerk gibi dans içeriklerinden para kazanılabilecek. Daha önce bu tür içeriklerden para kazanılamıyordu. Fakat altını çizmekte fayda var; göğüs ve kalça gibi cinsel bölgelere özellikle odaklanan ve özellikle cinsel hareketler içeren çekimlerin para kazanması yine engellenecek.

Sizin bu yeni güncelleme hakkındaki düşünceleriniz neler?

Bu tür politikaların açıklarını kötüye kullananlara şu içeriğimizde değinmiştik: