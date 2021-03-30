Enes Batur'un YouTube kanalına, 5 yıl önce yayınlanan bir video nedeniyle yeni video yükleme yasağı getirildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu açıkladı. YouTuber, geçtiğimiz dönemlerde de benzer sorunlar yaşamıştı.

Türkiye'de özellikle de çocuklar tarafından fazlasıyla sevilen YouTuber'ların başında gelen Enes Batur, YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle platformdan kısmi olarak banlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enes Batur, 15 milyon abone için hazırladığı videoyu yüklerken 5 yıl önceki bir video nedeniyle uyarı aldığını, bu nedenle söz konusu videoyu yükleyemediğini söyledi.

Enes Batur, bundan 5 yıl önce yüklediği ve bugün video yüklemesini engelleyen videonun hangisi olduğunu açıklamadı. Konuyla ilgili gerekli girişimleri başlattığını söyleyen Batur, sorunun çözülmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Enes Batur, daha önce de benzer yasaklarla karşılaşmıştı

Enes Batur, YouTube'dan ilk kez ceza almıyor. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar alan YouTuber, video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı. O dönemlerde yaşanan yasaklamalar da benzer bir şekilde daha önceki dönemlerde yüklenen videolarla ilgiliydi.

Batur, bundan bir yıl önce ise çalıntı videolarının ifşa olması nedeniyle gündem olmuş, YouTube kanalı kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. YouTuber'ın bu kez söz konusu yasaklamayı kaldırıp kardıramayacağını ise zaman gösterecek.