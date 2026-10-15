YouTube Music, yapay zeka ile üretilen veya yapay zeka desteğiyle hazırlanan şarkıların kolayca fark edilmesini sağlayacak yeni bir etiketleme sistemini kullanıcıların beğenisine sundu.

Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıların sayısı her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca da müzik platformlarında neyin yapay zekâ, neyin gerçekten bir sanatçı tarafından oluşturulduğunu anlamakta zorluk çekebiliyoruz. İşte bu konuda YouTube’dan önemli bir adım geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

YouTube Music, platformda hızla artan yapay zeka destekli içeriklerin şeffaflığını artırmak amacıyla yeni bir etiketleme sistemini duyurdu. Çarşamba günü yapılan duyuruya göre, dinleyiciler artık şarkıların üretim süreçlerinde yapay zekânın payı olup olmadığını çok daha rahat bir şekilde görebilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Parçanın üretiminde yapay zekânın tam olarak hangi rolde kullanıldığına dair bilgilere de ulaşabileceksiniz

Bu yeni etiketler, doğrudan müzik çalarken gösterilen oynatma kısmında kullanıcının karşısına çıkacak. Kullanıcılar, oynatıcı sayfasında yer alan bu etikete tıkladıklarında ilgili parçanın üretiminde yapay zekânın tam olarak hangi rolde kullanıldığına dair ek bilgilere ulaşabilecek. Öte yandan bu şeffaflık hamlesi sadece YouTube Music ile sınırlı kalmayıp, ana YouTube uygulamasındaki içerikleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

YouTube, bu sistemi hayata geçirirken çeşitli müzik ortaklarıyla iş birliği yaptığını ve kendi geliştirme araçlarını devreye soktuğunu belirtiyor. Google yardım sayfalarındaki bilgilere göre platformu kullanan içerik üreticileri, yapay zekâ kullanım durumlarını "Fully Gen AI" (Tamamen Yapay Zekâ), "Partly Gen AI" (Kısmen Yapay Zekâ) veya "No Gen AI" (Yapay Zekâ Yok) olmak üzere üç farklı kategori üzerinden beyan edebiliyor.