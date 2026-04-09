Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

YouTube'a İki Müthiş Özellik Geliyor: Otomatik Hız ve Hareket Modu!

YouTube, Premium kullanıcılar için Otomatik Hız ve Hareket Modu özelliklerini test etmeye başladı. Videoların hızını otomatik ayarlayan ve hareket hâlinde kullanım kolaylığı sunan bu yenilikler, henüz test edildiğinden kullanıma sunulmadı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

YouTube, Premium abonelerini sevindirecek yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Platform, şu anda test aşamasında olan Otomatik Hız ve Hareket Modu ile video izleme alışkanlıklarını iyileştirmeye hazırlanıyor. Üstelik bu özellikler, yalnızca küçük bir iyileştirme değil; doğrudan kullanım deneyimini etkileyen türden.

Şimdilik deneysel olarak sunulan bu yenilikler, YouTube’un Premium tarafını daha cazip hâle getirme planlarının bir parçası gibi görünüyor. Eğer testler başarılı olursa, bu özelliklerin kalıcı olarak platforma eklenmesi oldukça muhtemel.

Otomatik Hız sayesinde videolar kendi kendini hızlandırıyor

YouTube’un test ettiği Otomatik Hız özelliği, adından da anlaşılacağı gibi videonun oynatma hızını sizin yerinize ayarlıyor. Yani artık “1.25x mi izlesem, 1.5x mi?” diye düşünmenize gerek kalmayabilir. YouTube, videonun temposuna göre hızı otomatik olarak ayarlayacak.

Özellik; konuşma yoğun bölümlerde videoyu hızlandırırken, önemli detayların olduğu kısımlarda otomatik olarak yavaşlatabiliyor. Bu da özellikle uzun videoları izlerken hem zamandan tasarruf etmenizi hem de önemli noktaları kaçırmamanızı sağlıyor.

Hareket Modu, yolda video tüketimini kolaylaştırıyor

Bir diğer dikkat çeken yenilik olan Hareket Modu, özellikle dışarıdayken video izleyen kullanıcıları hedef alıyor. Daha sade bir arayüz sunan bu mod, gereksiz detayları ortadan kaldırarak odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Ayrıca podcast ve konuşma içeriklerinde daha pratik kontrol seçenekleri sunmasıyla, YouTube’un sadece video değil aynı zamanda bir sesli içerik platformu olma yolunda ilerlediğini de açıkça gösteriyor.

Bu iki yeni özellik şimdilik sadece YouTube Premium kullanıcılarına sunuluyor. Üstelik kalıcı olup olmayacakları da henüz kesin değil. Test sürecinin belirli bir tarihe kadar devam etmesi ve sonrasında kullanıcı geri bildirimlerine göre karar verilmesi bekleniyor.

Youtube

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

