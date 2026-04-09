YouTube'a İki Müthiş Özellik Geliyor: Otomatik Hız ve Hareket Modu!

YouTube, Premium kullanıcılar için Otomatik Hız ve Hareket Modu özelliklerini test etmeye başladı. Videoların hızını otomatik ayarlayan ve hareket hâlinde kullanım kolaylığı sunan bu yenilikler, henüz test edildiğinden kullanıma sunulmadı.

YouTube, Premium abonelerini sevindirecek yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Platform, şu anda test aşamasında olan Otomatik Hız ve Hareket Modu ile video izleme alışkanlıklarını iyileştirmeye hazırlanıyor. Üstelik bu özellikler, yalnızca küçük bir iyileştirme değil; doğrudan kullanım deneyimini etkileyen türden.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdilik deneysel olarak sunulan bu yenilikler, YouTube’un Premium tarafını daha cazip hâle getirme planlarının bir parçası gibi görünüyor. Eğer testler başarılı olursa, bu özelliklerin kalıcı olarak platforma eklenmesi oldukça muhtemel.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Otomatik Hız sayesinde videolar kendi kendini hızlandırıyor

YouTube’un test ettiği Otomatik Hız özelliği, adından da anlaşılacağı gibi videonun oynatma hızını sizin yerinize ayarlıyor. Yani artık “1.25x mi izlesem, 1.5x mi?” diye düşünmenize gerek kalmayabilir. YouTube, videonun temposuna göre hızı otomatik olarak ayarlayacak.

Özellik; konuşma yoğun bölümlerde videoyu hızlandırırken, önemli detayların olduğu kısımlarda otomatik olarak yavaşlatabiliyor. Bu da özellikle uzun videoları izlerken hem zamandan tasarruf etmenizi hem de önemli noktaları kaçırmamanızı sağlıyor.

Hareket Modu, yolda video tüketimini kolaylaştırıyor

Bir diğer dikkat çeken yenilik olan Hareket Modu, özellikle dışarıdayken video izleyen kullanıcıları hedef alıyor. Daha sade bir arayüz sunan bu mod, gereksiz detayları ortadan kaldırarak odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Ayrıca podcast ve konuşma içeriklerinde daha pratik kontrol seçenekleri sunmasıyla, YouTube’un sadece video değil aynı zamanda bir sesli içerik platformu olma yolunda ilerlediğini de açıkça gösteriyor.

Bu iki yeni özellik şimdilik sadece YouTube Premium kullanıcılarına sunuluyor. Üstelik kalıcı olup olmayacakları da henüz kesin değil. Test sürecinin belirli bir tarihe kadar devam etmesi ve sonrasında kullanıcı geri bildirimlerine göre karar verilmesi bekleniyor.