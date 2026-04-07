Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

Apple, App Store'daki birçok uygulamaya gizemli güncellemeler yayımladı. İlginç olan şey ise bu güncellemelerin neden geldiği ve neyi değiştirdiğini kimse bilmiyor.

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın uygulama mağazası App Store, binlerce uygulamayı içeriyor ve dünya çapında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Şimdi ise mağazada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Öyle ki Apple’ın sessiz sedasız mağazda bulunan bazı uygulamalar için güncellemeler yaptığı görüldü.

MacRumors’ın aktardığına göre geçtiğimiz hafta boyunca Apple, aralarında çok popüler oyun ve uygulamalar da dahil olmak üzere birçok uygulamaya gizemli güncellemeler yaptı. Bu güncellemelerin geliştiricilerinden değil, direkt Apple’dan olması dikkat çekti.

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!
Gizemli güncellemelerin nedeni bilinmiyor

Güncellenen uygulamalar arasında Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display, VLC de dahil olmak üzere birçok popüler uygulama yer alıyor. Açıklamada ise “Apple'dan gelen bu güncelleme, bu uygulamanın işlevselliğini iyileştirecektir. Yeni özellikler içermemektedir.” ifadeleri yer alıyor.

Apple’ın burada bahsettiği “işlevsellik iyileştirmesinin” ne olduğu bilinmiyor. İncelemeler sonucunda da hiçkimse neyin değiştiğini bulamamış. Yani anlayacağınız oldukça ilginç bir durum var. Henüz Apple’dan bir açıklama yok. Eğer bu güncellemelerin amacı açıklanırsa sizlerle paylaşacağız.

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri
Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

