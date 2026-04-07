Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

Apple, App Store'daki birçok uygulamaya gizemli güncellemeler yayımladı. İlginç olan şey ise bu güncellemelerin neden geldiği ve neyi değiştirdiğini kimse bilmiyor.

Apple’ın uygulama mağazası App Store, binlerce uygulamayı içeriyor ve dünya çapında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Şimdi ise mağazada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Öyle ki Apple’ın sessiz sedasız mağazda bulunan bazı uygulamalar için güncellemeler yaptığı görüldü.

MacRumors’ın aktardığına göre geçtiğimiz hafta boyunca Apple, aralarında çok popüler oyun ve uygulamalar da dahil olmak üzere birçok uygulamaya gizemli güncellemeler yaptı. Bu güncellemelerin geliştiricilerinden değil, direkt Apple’dan olması dikkat çekti.

Gizemli güncellemelerin nedeni bilinmiyor

Güncellenen uygulamalar arasında Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display, VLC de dahil olmak üzere birçok popüler uygulama yer alıyor. Açıklamada ise “Apple'dan gelen bu güncelleme, bu uygulamanın işlevselliğini iyileştirecektir. Yeni özellikler içermemektedir.” ifadeleri yer alıyor.

Apple’ın burada bahsettiği “işlevsellik iyileştirmesinin” ne olduğu bilinmiyor. İncelemeler sonucunda da hiçkimse neyin değiştiğini bulamamış. Yani anlayacağınız oldukça ilginç bir durum var. Henüz Apple’dan bir açıklama yok. Eğer bu güncellemelerin amacı açıklanırsa sizlerle paylaşacağız.