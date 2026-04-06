Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

McAfee'nin keşfedip paylaştığı NoVoice adındaki yeni bir zararlı yazılım, Android telefonları tehdit eden 50'den fazla uygulamada tespit edildi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son dönemde sayıları giderek zararlı yazılımlara bir yenisi daha eklendi.

NoVoice” adı verilen tehlikeli bir zararlı yazılımın, Google Play Store’daki 50’den fazla uygulamada gizlice yer aldığı ve toplamda 2.3 milyon kez indirildiği ortaya çıktı.

2
2

Cihazınızın kontrolünü ele geçirebiliyor

2

Siber güvenlik firması McAfee tarafından keşfedilen NoVoice, özellikle temizlik uygulamaları, oyunlar ve galeri uygulamaları gibi sıradan görünen yazılımların içine gizlenmiş durumda. Kullanıcılar bu uygulamaları faydalı sanarak indiriyor ancak arka planda ciddi bir tehdit var.

NoVoice, cihazdaki güvenlik açıklarını kullanarak root erişimi elde etmeye çalışıyor. Bu da saldırganların banka uygulamalarındaki kullanıcı adı ve şifreleri çalmasına, haberiniz olmadan uygulama yükleyip silmesine ve kişisel verilerinize erişmesine olanak tanıyor. Daha da kötüsü, bazı durumlarda zararlı yazılımın bir kısmı fabrika ayarlarına sıfırlama sonrası bile cihazda kalabiliyor.

SwiftClean uygulaması aralarından en tehlikelisi

2

Şu ana kadar tespit edilen 50'den fazla uygulama olsa da indirme sayısı en yüksek olan uygulama SwiftClean. Şu an bu ve benzeri uygulamalar Google Play Store'dan kaldırılmış olsa da daha önce telefonunuza indirdiyseniz bu uygulamayı doğrudan kaldırmanız gerekiyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs 2021 sonrası güvenlik güncellemelerini alan Android cihazlar bu tehdide karşı korumalı ancak hâlâ eski Android telefon kullanıcı sayısı da bir hayli fazla, bu sebeple dikkatli olmakta fayda var.

