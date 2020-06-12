YouTube Reklamlarını Bir Nokta İle Devre Dışı Bırakan Açık

YouTube, Premium hizmeti almayan müşterilerine videolar arasında reklam gösteriyor. Bu durumdan hoşnut olmayan kişiler ise çeşitli eklentilerle bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bugün sizlere URL’ye yazacağınız tek bir “.” ile reklamları nasıl devre dışı bırakabileceğinizi göstereceğiz.

Google, geçtiğimiz sene YouTube’da Premium hizmeti başlattı. Bu hizmet, belirli bir ücret karşılığında video izlerken reklam çıkmamasını sağlıyor. Elbette video izlerken reklam çıkmasını engellemenin başka yolları da var. Bu yollar ise Adblock gibi eklentiler oluyor.

Reddit üzerinde ortaya çıkan yeni bir hata ise YouTube reklamlarını herhangi bir eklenti kullanmadan, videonun “URL” kısmına ekleyeceğiniz tek bir “.” ile kaldırmanızı sağlıyor. Bu hatanın şu anda web sürümünde işe yaradığını söylememiz gerekiyor. Akıllı telefon kullanıcıları ise web tarayıcılarını kullanarak YouTube’a reklamsız erişebilirler.

YouTube reklamlarını eklenti kurmadan nasıl engellerim?

Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan bilgiye göre YouTube videosundaki reklamlardan kurtulmak için videonun URL’sine ufak bir dokunuş yapmamız gerekiyor. Yapacağımız şey ise “www.youtube.com/(video URL’si)” yerine "www.youtube.com./(video URL’si)" yazmanız. Yani YouTube’un URL kısmında yer alan “.com/” yerine ".com./" yazıyorsunuz.

Başka sitelerde de çalışıyor?

Bu hata sadece YouTube’a özel de değil aslında. New York Times gibi sayfaların ödeme duvarları da bu şekilde bir URL kullanımıyla kolayca aşılabiliyor.

Elbette bu noktada söylemek gereken bir şey var. Bu hata tam olarak illegal bir durum değil, olayın özünde YouTube’un kendi açığı bulunuyor. Biraz üzücü olabilecek durum ise hatanın artık ortaya çıkmasından dolayı YouTube’un bu hatayı muhtemelen çok yakında çözecek olması. Yine de hazır kullanabiliyorken YouTube’un bu açığından sizler de yararlanabilirsiniz.