YouTube, aile abonelik planı yerine daha uygun fiyata iki kişinin kullanabileceği yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.

YouTube, son yıllarda ücretsiz kullanıcıların YouTube Premium abonesi olması için birçok farklı proje üzerinde çalışıyor. Reklam engelleyici kullananlara yönelik kısıtlamaların artması da bu çabanın bir parçasıydı. Şimdi ise şirket farklı bir yönteme başvurmak üzere.

Şirketin yeni stratejisi doğrultusunda arkadaşlarınız, eşiniz veya sevgilinizle kullanabileceğiniz iki kişilik Premium abonelik seçeneği geliyor. Bu yeni plan sayesinde kullanıcılar, tek bir abonelik ücreti karşılığında bir başka kişiyle Premium avantajlarını paylaşabilecek.

Yeni abonelik planı test edilmeye başlandı

Moneycontrol’un haberine göre bu yeni abonelik seçeneği şu an Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong’daki sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Bu yeni plan, YouTube Premium veya YouTube Music Premium aboneliğinin, aynı Google aile grubunda yer alan iki kişi tarafından kullanılmasına olanak tanıyor. Her iki kullanıcının da en az 13 yaşında olması ve bir Google hesabına sahip olması gerekiyor.

Hindistan’daki fiyatlandırma oldukça dikkat çekici. İki kişilik YouTube Premium planı aylık 219 rupi (yaklaşık 2.60 dolar), YouTube Music Premium ise aylık 149 rupi (yaklaşık 1.77 dolar). Tabii bu fiyatların bölgesel fiyatlandırmaya dâhil olarak belirlendiğini unutmamak lazım.

YouTube hâlihazırda aile planı da sunuyor fakat aile planı çok daha kalabalık olabiliyor. Şirket bu yeni planın aile planına yüksek ücret ödemek istemeyen iki kişilik aileler veya arkadaşlar için ideal bir seçenek olmasını umuyor.

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