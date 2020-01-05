Akıllı telefonların kameralarının gelişmesiyle birlikte artık profesyonel makinelere olan ihtiyaç giderek azalıyor. Peki akıllı telefonların kameralarını karşılaştırırken neye dikkat etmek gerekiyor? Yüksek megapiksel değeri mi yoksa yazılım desteği mi daha önemli? Gelin bu soruların yanıtlarını beraber arayalım.

Akıllı telefon alırken artık kullanıcılar olarak ilk baktığımız şey, almak istediğimiz telefonun kamera özellikleri oluyor. Bazı telefonlar yüksek megapikselli kameralara sahipken bazılarıysa kamera yazılımlarıyla öne çıkıyor. Bu noktada da "Yüksek megapiksel mi yoksa yazılıma dayalı hesaplamalı fotoğrafçılık mı daha iyi fotoğraflar sunar?" şeklinde bir soru gündeme geliyor.

Android akıllı telefonlar hakkında yayınladığı içeriklerle dikkat çeken Android Authority, geçtiğimiz günlerde bu kafa karışıklığını gidermek için bir karşılaştırma yaptı. 108 MP'lik ana kamerasıyla dikkat çeken, beşli arka kamera kurulumuna sahip Xiaomi Mi Note 10 ile yalnızca 12 MP ve16 MP çözünürlüklerinde iki arka kamerayla gelen fakat hesaplamalı fotoğrafçılıkta iddialı olan Google Pixel 4'ü kıyaslayan Android Authority, ilginç sonuçlara ulaştı. Gelin bu cihazlar arasındaki karşılaştırmayı birlikte irdeleyelim.

Google Pixel 4 vs Xiaomi Mi Note 10:

İki telefonla çekilmiş fotoğraflara geçmeden önce bu cihazlardaki kameraların özelliklerini karşılaştırmakta fayda var. Google Pixel 4 ve Xiaomi Mi Note 10'un kamera özelliklerini aşağıdaki listelerden incelebilirsiniz.

Google Pixel 4 kamera özellikleri:

Ana kamera: 12,2 MP çözünürlük, f/2,0 diyafram açıklığı, OIS desteği

12,2 MP çözünürlük, f/2,0 diyafram açıklığı, OIS desteği 2. kamera: 16 MP çözünürlük, f/2,4 diyafram açıklığı, OIS desteği

Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri:

Ana kamera: 108 MP çözünürlük, f/1,7 diyafram açıklığı, OIS desteği, lazer otomatik odaklama

108 MP çözünürlük, f/1,7 diyafram açıklığı, OIS desteği, lazer otomatik odaklama 2. kamera: 12 MP çözünürlük, f/2,0 diyafram açıklığı, OIS desteği, lazer otomatik odaklama

12 MP çözünürlük, f/2,0 diyafram açıklığı, OIS desteği, lazer otomatik odaklama 3. kamera: 8 MP çözünürlük, f/2,0 diyafram açıklığı, OIS destekli telefoto lens

8 MP çözünürlük, f/2,0 diyafram açıklığı, OIS destekli telefoto lens 4. kamera: 20 MP çözünürlük, f/2,2 diyafram açıklığı, lazer otomatik odaklama

20 MP çözünürlük, f/2,2 diyafram açıklığı, lazer otomatik odaklama 5. kamera: 2 MP çözünürlük, f/2,4 diyafram açıklığı, derinlik sensörü

Listelerden de görüldüğü üzere hem kamera sayısı hem de kameraların çözünürlük değerlerinde Xiaomi Mi Note 10'un büyük üstünlüğü bulunuyor fakat daha önce megapiksel değerinin çok da önemli olmadığını gösteren bazı testlerle karşı karşıya kalmıştık. Bu yüzden gelin iki cihazın çektiği fotoğrafları inceleyelim.

Ana kamera karşılaştırması: 108 MP vs 12 MP

Xiaomi Mi Note 10'un Google Pixel 4'e göre çok daha fazla ayrıntı yakaladığını ve bu fotoğraflarda yakınlaştırma yapıldığında Xiaomi Mi Note 10'un öne çıktığını söylemek mümkün fakat renk anlamında aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. İkinci ve üçüncü fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Google Pixel 4, çok daha canlı görüntüler elde edebiliyor. Elbette burada son tercih yine kullanıcıya kalıyor. Hem detayları hem de renkleri karşılaştırabileceğiniz ikinci fotoğrafların büyük boyutlu hâllerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Yakınlaştırma karşılaştırması:

~Soldaki, Google Pixel 4 ile çekildi. Sağdaki, Xiaomi Mi Note 10 ile çekildi.

Xiaomi Mi Note 10'un 108 MP'lik kamerasının daha fazla ayrıntı yakaladığını söylemiştik. Bu noktada elde edilen görsellere yakınlaştırma işlemi uygulandığında Xiaomi Mi Note 10'un bozulma yaşanmadan çok daha fazla yakınlaştırılabilir fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Saatin boyutuna ve detaylarına bakarak siz de kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

~Soldaki, Google Pixel 4 ile çekildi. Sağdaki, Xiaomi Mi Note 10 ile çekildi.

Düşük ışıkta çekilen görüntülerde de Xiaomi Mi Note 10'un daha ayrıntılı fotoğraflar çektiğini yukarıdaki görsele bakarak söyleyebiliriz ancak burada ışık koşullarının performansı önemli derecede etkilediği de göze çarpıyor.

Uzaktan detay yakalama karşılaştırması:

~Soldaki, Google Pixel 4 ile çekildi. Sağdaki, Xiaomi Mi Note 10 ile çekildi.

Hem Xiaomi hem de Google, telefonlarında telefoto yakınlaştırma seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Google Pixel 4'te 2x optik yakınlaştırma özelliği varken Xiaomi Mi Note 10'da 2x ve 3,7x optik lensler bulunuyor. Google'ın ekstradan uzaktaki detayları yakalamak için makine öğrenimi tabanlı süper çözünürlüklü bir yakınlaştırma teknolojisini cihaza eklediğini belirtelim. Bu iki cihaz arasındaki farkı, yukarıdaki 2x yakınlaştırma yapılmış görsellerden görmek mümkün.

~Soldaki, Google Pixel 4 ile çekildi. Sağdaki, Xiaomi Mi Note 10 ile çekildi.

2x yakınlaştırmadan sonra 5x yakınlaştırma yapılarak çekilen fotoğraflarda ise yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Xiaomi Mi Note 10 öne çıkıyor. Sonuç olarak bu test için orta menzilde Google Pixel 4 ile Xiaomi Mi Note 10'un benzer sonuçlar verdiğini fakat uzun menzilde Xiaomi Mi Note 10'un daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Düşük ışık karşılaştırması:

~Soldaki, Google Pixel 4 ile çekildi. Sağdaki, Xiaomi Mi Note 10 ile çekildi.

Düşük ışık performansı, özellikle biz Webtekno için oldukça önemli çünkü test ettiğimiz kameralarda en dikkat ettiğimiz noktalardan biri bu. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Xiaomi Mi Note 10, daha iyi bir renk dengesi sunarken Google Pixel 4, ayrıntı konusunda daha başarılı sonuç veriyor.

Bokeh efekti karşılaştırması:

~Soldaki, Google Pixel 4 ile çekildi. Sağdaki, Xiaomi Mi Note 10 ile çekildi.

Xiaomi Mi Note 10'da yer alan 5. arka kamerada derinlik hesaplama özelliği bulunurken Google, Pixel 4 cihazında bu işlem için daha çok yazılımına güveniyor. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi iki telefon da kenarları algılarken sorunlar yaşıyor ancak Google Pixel 4'ün bir derece daha iyi sonuç verdiğini söylemek mümkün.

Kamera karşılaştırmasının sonucu:

Xiaomi Mi Note 10 ve Google Pixel 4'ün kameralarının karşılaştırıldığı görselleri değerlendirdikten sonra Mi Note 10'un beyaz dengesinde önde olduğunu, daha iyi detaylar yakaladığını söylemek mümkün. Tabii bu noktada 108 MP'lik fotoğrafların boyutlarının yüksek olması sebebiyle depolama problemlerinin de baş gösterebileceğini ekleyelim.

Yazılım gücü gerektiren bokeh gibi konularda Google Pixel 4'ün öne çıktığını belirtebileceğimiz bu karşılaştırmadaki kendi galibinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.