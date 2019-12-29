Google Pixel 4a'nın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google'ın beklenen ikinci bütçe dostu telefonu Pixel 4a'ya ait olduğu iddia edilen render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz, dikdörtgen kamera kurulumuyla birlikte delikli ekran tasarımına sahip olarak gözüktü.

2019 yılını da sonlandırmamıza çok az bir zaman kalmışken Google’ın beklenen Pixel 4a’nın potansiyel görünümü ortaya çıktı. CAD tabanlı yapılan render görüntüleri, Google’ın ikinci bütçe dostu telefonunun nasıl gözükeceğini çok daha canlı görmemizi sağladı.

Elbette görüntülere geçmeden önce uyarıda bulunmadan geçmeyelim. Aşağıda gördüğünüz renderda bulunan tasarım ile piyasaya çıkan cihaz arasında farklar bulunabilir. Yani aşağıdaki tasarımları ‘cihaz böyle olacak’ diye yorumlamak yerine ‘buna benzeyecek’ şeklinde yorumlayabilirsiniz.

Google Pixel 4a, Pixel 4'e oldukça benziyor:

Geçtiğimiz yılın tasarımında beklendiği gibi Pixel 4a’da Google’ın standart Pixel 4 tasarımına oldukça yakın. Telefonun sol üst köşesinde dikdörtgen kamera kurulumu bulunuyor. Fakat render’daki görüntüler telefonda yalnızca bir adet sensör gösteriyor. Pixel 4’te sensör sayısı ikiydi. Tabii, Pixel 4a’nın bütçe telefonu olacağı gerçeği bunun sebebini açıklayabilir.

Render’larda görülen diğer ayrıntılar arasında telefonun arka kısmında yer alan parmak izi sensörü de gözüküyor. Bununla birlikte telefon kullanıcılarını sevindiren 3,5 mm kulaklık girişi, Pixel 4a’da da bulunuyor. Cihazın hoparlörleri alt kısımda yer alırken iki hoparlörün ortasında USB-C girişi bulunuyor.

Cihaz, delikli ekran tasarımıyla gelecek:

Google Pixel 4a’nın Pixel 3a’dan en büyük farkı ise ekran kısmında ortaya çıkıyor. Pixel 4a, Pixel 3a’dan farklı olarak ekranın etrafında çok ince kenarlık barındırıyor. Telefonun ön kamerası ise ekrandaki delikte bulunuyor. Cihazın boyutları ise 144,2 mm x 69,5 mm x 8,2 mm olarak ölçülebiliyor.

Google, daha önce Pixel 4 cihazıyla birlikte DxOMark’tan ses performansıyla oldukça iyi puan almıştı. Cihaz ayrıca kamerasıyla kullanıcılarını fazlasıyla tatmin etmişti. Bakalım şirketin beklenen telefonu Pixel 4a, bulunduğu sınıf içerisinde Pixel 4 kadar başarılı olabilecek mi. Pixel 4’ün DxOMark ses puanına buradan ulaşabilirsiniz.