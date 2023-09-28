Mitolojide geçen ilginç hikayeler günümüze kadar ulaşmış durumda. Özellikle yunan mitolojisindeki tanrıların hikayeleri ve birbirleriyle olan mücadeleleri ilgi çekici. Yunan mitolojisi denildiğinde akıllara gelen Savaş Tanrısı Ares'in hikayesi de bu ilgi çekici efsanelerden biri.

Olimpos tanrılarının hikayeleri ve efsanevi özellikleri birçoğumuz için dikkat çekici oluyor. Hatta birçok sanat dalı bu hikayelerden ve efsanevi özelliklerden besleniyor. Mitolojik efsaneler dilden dile aktarılıyor ve günümüze kadar geliyor. Ayrıca Yunan tanrılarının heykelleri ve resimlere olan yansımaları yine Yunan mitolojisinin sanata aktarıldığının bir kanıtı.

Olimpos tanrılarının içinde en merak edilen ve adını en çok duyduğumuz tanrı Zeus olsa da Savaş Tanrısı Ares’in popülerlik konusunda ondan aşağı kalır yanı yok. Filmlere, dizilere ve kitaplara konu olan Zeus ve Hera’nın diğer tanrılar tarafından pek de sevilmeyen çocuğu Savaş Tanrısı Ares’in hikayesini sizin için yazımızda anlattık!

Yunan mitolojisinin kaostan beslenen Savaş Tanrısı Ares kimdir?:

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak karşımıza çıkan Ares’in oldukça öfkeli bir tanrı olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Kaos, savaş ve agresiflik dendiğinde akıllara gelen ilk tanrı olan Ares’in tanrılar arasında pek sevilmediği ise bilinen bir gerçek. Hatta efsanede insanlar arasında savaşlar başlattığı için ve yıkımdan hoşlandığı için Zeus tarafından bile sevilmediği geçer.

On İki Olimposlu’dan biri olarak tarihe geçen Ares’in silahlı genç bir erkek olarak tasvir edildiği biliniyor. Miğfer, kalkan, mızrak, köpek ve akbaba gibi hırçın ve savaşı çağrıştıran sembolleri bulunuyor. Hatta Ares’in erkeklik cesaretini simgelediği söylenenler arasında. Oldukça şiddet yanlısı olarak bilinen Ares’in fiziksel tasviriyle de bu özelliği uyumlu.

Hesiodos ve Homeros’un destanlarına konu olan Ares, bu destanlarda “Kalkan Delici ve Şehir Yağmacısı” olarak biliniyor. Athena’nın tam tersi olarak savunduğu kanlı ve dehşet verici savaşları nasıl bir kaos sevdalısı olduğunu gösteriyor. Bilgelik ve savaş stratejisi konusunda zayıf olan Ares’in hızlı ve çevik olduğu da bilinenler arasında.

Afrodit ve Ares’in tutku dolu aşkı:

Ares’in yıkıma ve savaşlara olan ilgisinden bahsetmişken tutkulu aşklarından söz etmemek olmaz. En ünlü aşkı olarak bilinen Afrodit ile yaşadığı olaylar Ares için pek de istediği gibi ilerlemiyor. Afrodit’in en çirkin tanrı olarak bilinen demircilik ile uğraşan Hephoistas ile evli olduğu biliniyor. Ancak Ares’in güzellik tanrıçası Afrodit’e aşık olmasıyla işler değişiyor.

Afrodit’in Ares’in aşkına karşılık vermesi için belirli bir süre geçse de sonunda iki aşığın yasak aşkı başlamış oluyor. Hephoistas’ın şafak zamanına kadar çalıştığını bilen Ares ve Afrodit o zaman dilimde sürekli vakit geçirir hale geliyor. Ancak Ares, herkesin bu durumu öğrenmesinden endişe ettiği için kapıda da bir nöbetçi tutuyor.

Nöbetçinin Helios’un ufukta göründüğü an Ares’e haber vermek gibi bir görevi bulunuyor. Ancak bir gün nöbetçi uyuyakalıyor ve Helios her şeyi öğreniyor. Afrodit ve Ares’in aşkını Hephoistas’a bildiriyor. Daha sonra ise Hephaistos bu ihaneti kabul etmeyerek herkesin öğrenmesini sağlıyor. Savaş Tanrısı Ares ise geçici olarak Olimpos Dağı’ndan sürgün ediliyor. Afrodit ve Ares’in tutku dolu aşkından ise Harmonia'nın ve Eros'un meydana geldiği bilinenler arasında.

Herkül’ü yeneceğine olan inancı tamdı:

Marvel'ın çizgi romanlarında da geçen ve Ares denildiğinde akıllara gelen Herkül ile olan meşhur savaşının sonu da Ares için pek iç açıcı değil. Efsanelerde geçen hikayelere göre Ares’in oğlu olan Kyknos’un Delfi’deki birkaç kişinin yolunu kesmesiyle başlayan hikaye bu durumu çözmesi için Apollon’un Herkül’ü o bölgeye göndermesiyle karışıyor.

Herkül koskoca Savaş Tanrısı’nın oğlunu öldürdüğünde Ares çok öfkeleniyor ve Herkül ile büyük bir savaşa giriyor. Herkül ile savaşan Ares’in karşısına Athena çıktığında ise neye uğradığını şaşırdığını söyleyebiliriz. Athena’nın verdiği kalkan sayesinde yaralanmaktan kurtulan Herkül, Ares’i yenilgiye mahkum ediyor.

Genel olarak efsanelerde Savaş Tanrısı Ares’in kendisini yenilgi ve utanç içinde bulduğunu söylemek mümkün. Birçok tanrının ve tanrıçanın sevmediği bir tanrı olmak için elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz. Tüm bunların yanında efsaneler babasının kendisine karşı tavır içinde olmasının da kendisini kaosa, savaşa ve yıkıma ittiğini söylüyor.

Hermes’in yardımıyla iki büyük devden kurtuluyor:

Olimpos tanrılarının kabul etmediği iki dev olan Otis ve Ephialtes tanrılara savaş açtığında Ares’i görevlendiren Zeus olacaklardan habersizdi. Ares’in devlerin üzerine saldırmasıyla başlayan savaş sırasında Ares’in kalkanını indirmesiyle her şey tepetaklak oluyor. Devler yüzünden yara alan Ares etkisiz hale getirilerek tunçtan bir küpün içine kapatılıyor.

Hermes ise uzun uğraşlar sonucunda Ares’i bularak onu özgürlüğüne kavuşturuyor. İki dev ise çoktan cezalarını çekmek için ölüler diyarına yol alarak cezalarını çekmeye başlıyor.

Güzellik uğruna çıkan savaşta Savaş Tanrısı’nın rolü:

Truva Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları birçoğumuz tarafından biliniyor. Bu savaşta ise Ares’in olmaması imkansız. Savaşları destekleyen tanrı bu savaşta Troya saflarında yer alıyor. Athena ile karşı karşıya gelen Ares’in savaşta saldırganlığıyla öne çıktığı bilinenler arasında. Athena’nın ise Yunanlıların tarafında bilgeliği ve stratejik kararlarıyla durduğu söyleniyor.

Savaşta Athena tarafından yenilgiye uğratıldığı bilinen Ares’in büyük bir hasar aldığı da efsanelerde geçiyor. Athena’nın yardımıyla Diomidis tarafından mızrakla yaralanan Ares tanrılardan ve tanrıçalardan yardım istese de yalnızca Paieon çağrısına yanıt veriyor. Paieon şifalı bitkileriyle Ares’i iyileştiriyor ancak Ares’in yenilgilerinin ardı arkası kesilmiyor.

Roma mitolojisinde Ares:

Ares, Sparta’nın Baştanrısı ve Trakya bölgesinde önemli olan bir tanrı olarak biliniyor. Roma mitolojisinde Mars olarak geçtiği söyleniyor. Bazı efsanelerde Mars’ın daha az insancıl özellikleri olduğu söylenenler arasında. Roma’nın kurucusu Romulus’un babası olduğu da efsanelerde geçiyor. Bu yüzden Mars Romalıların atası olarak kabul görmüş durumda. God of War oyununda bile geçen Ares birçok eserde Yunan mitolojisinde her ne kadar kaos meraklısı ve acımasız olarak görülse de Mars Roma mitolojisinde romantik, cesur ve yiğit bir erkek olarak anılmakta.

Roma yanı sıra Trakya bölgesinde Ares’e adanan tapınaklar bulunuyor. Ayrıca Girit, Atina, Argoz, Megalopolis gibi yerlerde kendisine adanmış birçok ibadet alanı var.

Savaş Tanrısı Ares'in birçok efsanevi olayla ünlü olduğunu hepimiz görüyoruz. Birbirinden farklı efsanelerin başrolü olan tanrının savaş dolu hikayeleri ve tanrılarla mücadeleleri giderek ünleniyor. Athena ile olan mücadelesi, Afrodit ile yaşadığı aşkı ve girdiği savaşlar Ares'in hikayesini tamamlar nitelikte.

Yunan tanrıları arasında en sevilmeyen tanrı olan ve kaosun efendisi sayılabilecek olaylara karışan Ares hakkındaki birçok efsaneden bahsettik. Yunan mitolojisinden daha fazla efsane öğrenmek için: