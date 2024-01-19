Türk edebiyatının derin ve etkileyici seslerinden biri olan Tomris Uyar'ın adını bazılarınız ilk kez duyuyor olabilirsiniz, bazılarınız ise zaten onun sadık okurları arasındasınızdır. Kısa hikâye ve denemeleri ile Türk edebiyatında kendine has yeri bulunan Tomris Uyar kitapları, bilen bilmeyen herkes tarafından okunması gereken eserler arasında.

Çevirilerindeki hassasiyeti, hikâyelerindeki abartıdan uzak, sade anlatımı ile edebiyat dünyamıza yeni bir bakış açısı getiren Tomris Uyar’ın eserleri ile Türk edebiyatına yeni bir pencereden bakacaksınız.

“Tomris Uyar kimdir?” diye merak ediyorsanız ve kitaplarını inceleyerek kütüphanenize yeni eserler katmak istiyorsanız o zaman buyurun edebiyat yolculuğuna.

Türk edebiyatının öncü kalemlerinden Tomris Uyar kimdir?

Türk edebiyatının modern yüzlerinden Tomris Uyar, 15 Mart 1941'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini English High School, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde aldığı lisans ile tamamlayan Uyar, edebiyat kariyerine çevirmen olarak başladı.

Tomris Uyar, edebiyat dünyasına ilk adımını 1970’li yıllarda attı. 1971’de İpek ve Bakır kitabı yayımlanan yazar, Türkiye’de özellikle kısa hikâye ve deneme türlerinde yaptığı yenilikçi çalışmaları ile tanınıyor. Kısa sürede kendine özgün eserleriyle adından söz ettirmeye başlayan Uyar’ın edebiyata olan tutkusu, onu Türkiye'nin en saygın yazarlarından biri hâline getirdi.

Tomris Uyar, yaşamı boyunca birçok ödül aldı ve Türk edebiyatına yeni bir soluk getirdi. Turgut Uyar ile evlenen Uyar’ın en yakın arkadaşlarından biri de Edip Cansever olmuştu.

Eserleri ile büyük bir okuyucu kitlesi kazanan Tomris Uyar, 2003’te yemek borusu kanserinden vefat ederken arkasında bıraktığı kitapları ile hâlâ daha Türk edebiyatındaki yerini koruyor.

Türk edebiyatının altın sayfalarında yaşayan Tomris Uyar kitapları:

Dizboyu Papatyalar

Yaz Düşleri Düş Kışları

Aramızdaki Şey

Otuzların Kadını

Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi

Güzel Yazı Defteri

Yaza Yolculuk

Gecegezen Kızlar

İpek ve Bakır

Küçük Prens (çeviri)

Başkan Babamızın Sonbaharı (çeviri)

Edebiyatımızın kalıcı eserlerinden biri: Dizboyu Papatyalar

Tomris Uyar’ın üçüncü eseri olan Dizboyu Papatyalar, 1973’te okuyuculara sunulmuş bir eser. Yalın ve sade anlatım biçimi ile hangi sınıftan gelirlerse gelsinler yaşadıkları baskılara boyun eğmeyen bireylerle onların uyumlu sınıfdaşlıklarının değer çatışmaları anlatılıyor.

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Gerçekle düş arasında: Yaz Düşleri Düş Kışları

Tomris Uyar’ın 1981’de Türk edebiyatına kazandırdığı Yaz Düşleri Kış Düşleri kitabında gündelik hayatın gerçeklerinde yaşayan ve gerçeği değiştirecek düşler kuran insanların öyküleri anlatılıyor. 88 sayfası ile bir çırpıda okunurken keyif de verecek bu kitap, bilindik öykü anlatımdan farklı.

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Birçok öykünün yer aldığı Aramızdaki Şey

Olabildiğince yalın ve süssüz bir anlatım tarzı Tomris Uyar’ın Aramızdaki Şey kitabında da var. Ana temadaki kırmızı ile dostluğu simgeleyen yazarın tüm öykülerinin arka planındaki renk ise kızarmış yaprakları ile sonbahar.

Toplumsal baskı, Tomris Uyar’ın bu kitabında da gözler önüne seriliyor. Kitaptaki son öyküde ise Edip Cansever’in Tomris Uyar’a adadığı doğum günü şiirlerinden biri bulunuyor.

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Tomris Uyar’ın yenilikçi arayışının örneği: Otuzların Kadını

Otuzların Kadını’nın yağlı boya portresinin iç çizgilerini okuyarak başlayan Uyar, fiziksel özellikleri ve davranışlarıyla kendisine benzeyen diğer otuzlu kadınların öykülerini bir araya getiriyor. Kitapta, toplum ve insan gerçekliğiyle birlikte değişim sürecindeki kişileri okuyacaksınız.

112 sayfasıyla Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Otuzların Kadını’nı kısa sürede okuyarak hikâyelerinize bir yenisini daha ekleyebilirsiniz.

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Sarsılmaz ama sarsan öyküler: Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi

Tomris Uyar’ın 1973 yılında Ödeşmeler kitabına eşlik eden Şahmeran Hikâyesi ile ortaya çıkan eser, Türk edebiyatının kunt öyküleri ile tazeleniyor. Hayatın şiirini dile taşıdığı öyküleri ile tanınan Tomris Uyar, edebiyatın yüksek sesini bu kitabında da gözler önüne seriyor.

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Tomris Uyar’ın son öyküsü Güzel Yazı Defteri

Çok sesli kitap olan Güzel Yazı Defteri, ilişkilerdeki kopuşu ve tutkuyu, birlikte ve ayrı ayrı yaşanmışlıklarda biriktirilenleri ele alıyor. Ali Arif Ersen’in özel resimlerinin eşlik ettiği kitapta, dostluğun, ihanetin ve aşkın yıllar içerisinde birikilen öyküsü var.

Güzel Yazı Defteri baskısı, 64 sayfasıyla Yapı Kredi Yayınlarının İzdüşümler serisine özel boy ve tasarımıyla satılıyor.

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İç hesaplaşmanın en güzel örneklerinden biri: Yaza Yolculuk

1987 Sait Faik Öykü Ödülü’ne layık görülen Yaza Yolculuk, iç hesaplaşmaların en güzel örneklerinden biri. Basmakalıp değer yargılarının yeniden gözden geçirildiği, kişinin kendine ve yaşadığı yere dönüş yolculukları Yaza Yolculuk’un konusu olarak okuyucuya aktarılıyor. Tomris Uyar'ın hikâyeleri arasında okumaktan zevk alacağınız bir eser.

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Tomris Uyar’ın kaleminin tadına doyamayacağınız Gecegezen Kızlar

1983 tarihli Gecegezen Kızlar, 2005 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından tekrar okuyucu ile buluşturuldu. Kitap, özgürlüğü arama tutkusunun mutluluğa erişmeye baskın çıkışının şarkısı, değişen özlemleriyle eski masal kahramanlarının günümüzdeki düşlerini anlatıyor. Tomris Uyar kitap listesindeki Gecegezen Kızlar, yersiz ve adsız eski masal kahramanlarının birer öyküsü çağımıza dönüşüyor.

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Tomris Uyar’ın ilk kitabı İpek ve Bakır

İpek ve Bakır, 1971 yılında Tomris Uyar’ın ilk eseri olarak karşımıza çıkıyor. Uyar, öyküsüyle bir bakıma sürekli hesaplaşma içerisinde olduğunu vurguluyor. Öykülerinde bir çocuğun yalın dünyasına, ihtiyar bir kadının yalnızlığına, evde kalmış bir kızın kırgınlığına, gösterişli düğünlere şiirsel bir dille sokulmasının altında yatan nedense hep aynı: Kimsenin "İpek"ten ve "Bakır"dan yoksun kalmamasını sağlamak...

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Tomris Uyar ve Cemal Süreya çevirisi ile Küçük Prens

Birçoğunuz Küçük Prens’i okumuşsunuzdur. Ancak bu kitap hem Tomris Uyar hem de Cemal Süreya çevirisi ile yayımlandı. Can Yayınlarının turuncu özel baskı ciltli kitabına kütüphanenizde farklı bir yer ayırabilirsiniz.

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Çevirileri ile de ses getiren Tomris Uyar’ın kaleminden çıkmış bir diğer eser: Başkan Babamızın Sonbaharı

Fantastik romanlardan biri olan Başkan Babamızın Sonbaharı, Tomris Uyar’ın çevirmenliğini yaptığı kitaplardan biri. 1982 Nobel Edebiyat Ödüllü bu kitap ile hem Garcia Marquez'in başyapıtlarından birini hem de Tomris Uyar’ın çeviri kitaplarından birini okumuş olacaksınız.

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Sizin Tomris Uyar’ın kitaplarından okuduğunuz ve önereceğiniz varsa diğer kitapseverler için yorumlarınızı bekliyoruz.

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