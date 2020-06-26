Yunusların, Birbirlerinden Bir Şeyler Öğrendiği Keşfedildi

Avustralya’daki bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, gezegenin en zeki hayvanlarından olan yunusların, birbirlerlerine yeni davranışlar öğrettikleri ortaya çıktı. Çalışma ayrıca iletişim biçimi konusunda deniz memelileri ve büyük maymunlar arasında benzerlikler olduğunu gösterdi.

Dünyadaki en sevimli ve en zeki canlılardan biri olan yunuslar, aynada kendini tanıyabilme yetenekleri, uzun süreli hafızaları ve kendi türleri dışında canlılarla da sosyal bağ kurabilmeleri dahil olmak üzere son derece dikkat çeken niteliklere sahipler.

Avustralya’da yapılan bir araştırma, yunusların aslında çeşitli araçları nasıl kullanacakları ve nasıl daha iyi avcılar olacakları konusunda birbirlerine yardımcı olduklarını gösteriyor. Esasen yunuslar, diğer birçok memeli gibi bildiklerinin büyük çoğunluğunu akranlarından ziyade annelerinden öğreniyor. Fakat söz konusu çalışma, bu görüşe yeni bir perspektif kazandırıyor.

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışma, “bombardıman” adı verilen belirli bir yunus davranışına odaklanıyor. Bombardıman, bazı yunusların avlarını kolayca yakalamak amacıyla tuzak olarak kullandığı bir teknik. Araştırmacılara göre yunuslar, bu teknikte daha iyi olabilmek için akranlarındaki yetenekleri gözlemliyor ve zaman içinde neler yaptıklarını öğreniyor.

Araştırmanın başındaki isim olan Sonja Wild, ağ tabanlı difüzyon analizi'nin (NBDA) çok ağlı bir versiyonunu kullanarak, bombardıman tekniğini uygularkan gerçekleştirilen davranışın dikey olmayan sosyal iletim yoluyla yayıldığını gösterdiklerini söyledi. Elde ettikleri bulguların, yunuslarda yiyecek arama davranışlarının birden fazla iletim yolunun olduğunu gösterdiğini belirten Wild, deniz memelileri ve büyük maymunlar arasındaki iletişimin doğasında davranış benzerlikleri olduğunu aktardı.

Burada bilim insanlarının bahsettikleri “dikey olmayan sosyal iletim” kavramı, ebeveynlerden veya büyüklerden gelmeyen beceri ve bilgilerin çevreden öğrenilmesi ya da çevreye aktarılması anlamına geliyor. Araştırmaya göre yunuslar, akranlarından da yetenek ve beceriler kazanabiliyor.

Wild, “Çalışmamız gösteriyor ki, “bombardıman” tekniği yunuslar arasında sosyal öğrenme yoluyla yayılıyor. Yunuslar ve diğer dişli balinalar, yemek arama davranışını öğrenmek için 'annen gibi yap' stratejisini takip etme eğiliminde olduğundan bu oldukça şaşırtıcı” değerlendirmesini yaptı.