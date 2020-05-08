Işıldayan Okyanusta Yunusların Olağanüstü Görüntüleri

ABD’li fotoğrafçı Patrick Coyne, Kaliforniya’nın Newport Plajı açıklarında biyolojik olarak kendi ışıklarını üretebilen planktonların olduğu sularda yüzen bir yunus sürüsü görüntüledi. Gecenin zifiri karanlığında inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan yunuslar, doğanın mucizelerle dolu dünyasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isim olan biyolüminesans, okyanusta yaşayan bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg ve köpekbalığı türlerin ışık saçmalarını sağlıyor.

Canlılarda biyolüminesansı başlatan etmenlerin başında, asitlik derecesi, sıcaklık ve basınç değişimleri gelir. Biyolüminesans yapan canlılar çeşitli pigment ve enzimler üretir. Bazı durumlarda kıyıya vuran dalgalar dahi denizde yaşayan bazı tek hücreli planktonların biyolüminesans yapmasını sağlayabilir.

Bir çeşit kimyasal ışıldama olan biyolüminesans, okyanusta yaşayan bazı canlıların ışık saçmalarını sağlıyor

ABD’li fotoğrafçı Patrick Coyne, bu eşsiz doğa olayına, Kaliforniya’daki Newport Plajı’nın açıklarında arkadaşlarıyla tanıklık etti. Biyolüminesans yapan alglerin olduğu sularda yüzen bir yunus sürüsünü görüntülemeyi başaran Coyne, bu büyüleyici anları tüm dünya ile paylaştı.

Bir dakikalık videoda, yunusların okyanustaki biyolüminesans sonucu mavi ışık yaydığını görülüyor. Son derece nadir görülen bu doğa olayını gözlemlemeyi başaran Amerikalı fotoğrafçı, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatının en büyüleyici gecesini yaşadığını söyledi.

Biyolüminesans yapan canlıları ilk kez Netflix’in Night on Earth adlı belgeselinde gördüğünü belirten Coyne, o andan itibaren bu eşsiz doğa olayını görüntülemeyi kafasına koyduğunu ifade etti. Tekne ile attıkları son turda nihayet okyanusta parlayan yunuslara rastladıklarını söyleyen fotoğrafçı, görüntüleri Sony A7S II model fotoğraf makinesi ile çektiği bilgisini paylaştı.

Okyanusta ışık saçan yunusların görüntülendiği video