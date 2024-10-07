Yürüyen merdivenlerin basamaklarının neden oluklu olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Sebebi, temizlik ve güvenlikte saklı!

Yürüyen merdivenlerin hemen hemen hepsinin standart bir tasarımı var. Tırtıklı basamaklar, yan kısımda küçük fırçalar, sona geldiğimizde ise dikkat çeken sarı bir çizgi.

Daha önce yandaki fırçaların ne işe yaradığına detaylıca yer vermiştik. O içeriğimizi, yazımızın sonuna bıraktık. Bugünkü konumuz, basamakların neden tırtıklı olduğu.

Yürüyen merdiven basamakları neden oluklu?

Yürüyen merdivenin basamakları üst kısımda düzleştikçe (çıkışa yakın son iki basamak, tamamen düz bir konumda oluyor) yandaki küçük fırçalar bir süpürge gibi basamaklardaki çöpü ve kiri süpürüyor. Basamağın olukları ise fırça ve basamağı birbirine kilitlemeye yardımcı oluyor.

Tabii oluklar birbirine kilitlendiğinde insanların basamaklardan inişi ve çıkışı daha rahat oluyor. Düzgün bir geçiş sağlıyor da diyebiliriz.

Ayrıca basamaklar ilerledikçe dişliler tekrarlanıyor; bir şey düşürür ya da sıkıştırırsanız bu dişler sayesinde merdivenin altına düşmüyor.

Temizliğin yanında olası arızalarınn da önüne geçiliyor.

Fotokopi makinesine kâğıt sıkışması gibi düşünün. Basamaklar düz olsaydı nesnelerin sıkışması daha kolay olurdu. Henüz yürüyen merdivendeki çöpleri otomatik olarak temizleyen bir mekanizmaya sahip olmasak da bu tasarım, çöplerin işlevsel bir şekilde kenara itilmesini kolaylaştırıyor.

Ayrıca ekstra tutuş yaratıp ayakkabıların basamağa daha iyi tutunmasını sağlayarak yine bir nevi güvenlik önlemi işlevi görüyor.

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